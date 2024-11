El 68% de los españoles viajarán estas Navidades, según el último informe de Allianz Partners

(Información remitida por la empresa firmante)

Según el estudio de Allianz Partners ‘Destinos de Navidad y seguro de viaje’, casi el 70% de los encuestados tiene intención de viajar en el mes de diciembre, sin embargo, solo un 30% se ha planteado contratar un seguro de viaje, pese a que la seguridad es una de las mayores preocupaciones de los viajeros

Madrid, 27 de noviembre de 2024.- La Navidad es una de las épocas más importantes para el sector turístico, promovida, principalmente, por las reuniones familiares, el aumento del consumo y el atractivo de esta época del año. Según el último informe desarrollado por Allianz Partners, ‘Destinos de Navidad y seguro de viaje’, el 68% de los españoles tiene pensado viajar durante estas fechas, frente al 32% que no lo hará.



Para esta época del año, el 70% de los españoles prefiere viajar por España, frente a un 30% que ha escogido un destino fuera de nuestras fronteras. Europa es el continente preferido, escogiendo principalmente países como Francia (26%), Italia (23%), Reino Unido (15%), Alemania (15%) y Portugal (12%). Estados Unidos y Cuba son los destinos internacionales que siguen al europeo. Solo un 4% viajará a algún país africano estas Navidades, mientras que a Asia lo hará un 3% y a Australia un 2% de los encuestados.



La encuesta también revela que, en estas fechas, lo que más preocupa a los españoles a la hora de viajar es, por orden de mayor a menor, la subida de precios, los riesgos meteorológicos del cambio climático, la seguridad durante el viaje, así como las cancelaciones y retrasos. También preocupa, aunque en menor medida, otros imprevistos como enfermar durante el viaje, la situación financiera particular, perder el equipaje o el contexto geopolítico. Por grupos de edad se establecen diferencias en este aspecto: los jóvenes de entre 18 y 34 años están más preocupados por su situación financiera, las cancelaciones y los retrasos, y la seguridad durante el viaje. Mientras que los adultos de entre 35 y 54 años, eligen la subida de los precios, los cambios meteorológicos y la seguridad durante el viaje. Por otro lado, a los mayores de 55 les preocupa enfermar durante el viaje, la subida de los precios, los cambios meteorológicos, y las posibles cancelaciones y retrasos durante el viaje.



Sin embargo, solo un 30% de los viajeros afirma que ha contratado o va a contratar un seguro de viaje para estas vacaciones, frente a un 50% que dice que no lo hará, y un 20% que no se lo había planteado. En este sentido, las familias con hijos son más precavidas: un 40% dice que sí tiene intención de contratar un seguro. También lo son los viajeros que han elegido destinos en el extranjero; de ellos, un 94% ha contratado un seguro.



Fernando Barcenilla, Head comercial de Viaje de Allianz Partners España, comenta: "Es una muy buena noticia para el sector turístico que la mayoría de los españoles tenga intención de viajar en estas fechas tan señaladas. Sin embargo, tenemos que ser muy conscientes de lo importante que es viajar asegurado, en cualquier situación. Un seguro de viaje cubre la atención sanitaria, los gastos médicos, el ingreso en un hospital y el desplazamiento de un familiar al destino, si fuera necesario. Hemos visto muchos casos de apendicitis, gastroenteritis o torceduras de tobillo en países extranjeros cuyo tratamiento implica el pago de importes que triplican el coste de esa misma atención en España. El seguro cubre los gastos en este tipo de imprevistos para que los viajeros no se tengan que preocupar por nada, solo de disfrutar de ese tiempo de ocio y descanso. Desde luego, si tenemos que ahorrar en algo durante nuestras vacaciones, no debería ser en el seguro de viaje".



Es posible leer el estudio completo aquí: El 68% de los españoles viajarán estas Navidades, según el último informe de Allianz Partners







