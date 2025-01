La agencia Comunicación & Diseño recibe el Premio a la Sostenibilidad en FITUR por cuarto año consecutivo

(Información remitida por la empresa firmante)

Málaga, 24 de enero de 2025. - La ciberseguridad se ha convertido en un pilar estratégico para proteger sectores críticos

El creciente uso de los UAS (sistemas aéreos no tripulados) en sectores como la agricultura, defensa, emergencias o distribución requiere abordar el problema de la seguridad de manera específica. Por ello y para abordar los retos que plantea el testing y la certificación de ciberseguridad en drones y otras soluciones relacionadas con el espacio aéreo, DEKRA y el centro tecnológico ITG han anunciado un acuerdo de colaboración.Con una inversión de 3 millones de euros hasta 2026, ITG liderará el desarrollo de nuevas tecnologías para garantizar un espacio aéreo más seguro, un impulso en el que DEKRA, como referente global en testing y certificación, desempeñará un papel clave.



Comprometidos con la ciberseguridad aplicada a drones

El acuerdo, firmado por Rubén Lirio Vera, director global de ciberseguridad de DEKRA, y Carlos Calvo Orosa, director general de ITG, establece las bases para diseñar y desarrollar un esquema de certificación que evalúe y clasifique la resistencia de los drones frente a las ciberamenazas.



"Los UAS van a formar parte de nuestras vidas revolucionando sectores como la distribución, el ocio e incluso el transporte. Es fundamental que estas soluciones salgan al mercado cumpliendo con criterios mínimos de ciberseguridad", afirmó Rubén Lirio Vera, director global de ciberseguridad de DEKRA.



El proyecto incluye el desarrollo de metodologías de prueba, herramientas y procesos que aseguren que los UAS son testeados y certificados de acuerdo a los niveles de ciberprotección necesarios, teniendo en cuenta su uso operativo, y las características técnicas de su diseño.



Carlos Calvo Orosa, director general de ITG, añadió que "es imprescindible garantizar la protección de la información para impedir la manipulación de datos y sistemas por terceros no autorizados". A este respecto, señaló, "llevamos tiempo trabajando en el ámbito de la ciberseguridad en diversos sectores, y ahora reforzamos esta apuesta respondiendo a las nuevas necesidades del sector industrial en este ámbito".



Hacia un futuro más seguro

DEKRA, en su misión de garantizar la seguridad y sostenibilidad en un mundo conectado, refuerza su liderazgo al asociarse con ITG para desarrollar soluciones tecnológicas de vanguardia. Esta colaboración subraya el compromiso compartido de ambas entidades con la protección de sistemas críticos, avanzando hacia un futuro donde la ciberseguridad sea una garantía ineludible para empresas y sociedades.



Sobre DEKRA

DEKRA fue fundada originalmente en 1925 para garantizar la seguridad vial a través de la inspección de vehículos. Con un alcance mucho más amplio hoy en día, DEKRA es la mayor organización independiente y no cotizada de expertos en el sector de ensayos, inspección y certificación. Como proveedor global de servicios y soluciones integrales, ayudamos a los clientes a mejorar sus resultados en seguridad, protección y sostenibilidad. En 2023, DEKRA generó ingresos de 4.100 millones de euros. La empresa emplea actualmente a unas 49.000 personas que ofrecen servicios de expertos cualificados e independientes en aproximadamente 60 países de cinco continentes. Con una calificación platino de EcoVadis, DEKRA ahora se encuentra en el uno por ciento superior de empresas sostenibles evaluadas.



Sobre ITG

ITG (A Coruña, 1991) es un Centro Tecnológico Nacional oficialmente reconocido, especializado en proporcionar I+D y tecnología diferencial para mejorar la capacidad competitiva de las empresas y organizaciones. Soluciones que desarrolla en el ámbito de la industria 4.0, gestión inteligente de la energía, digitalización del agua y la movilidad aérea no tripulada. Es centro de excelencia investigadora Cervera en IA y computación cuántica; uno de los cinco organismos certificadores en el mundo del sello internacional BREEAM® de construcción sostenible; y el primer partner oficial en España del sello internacional WELL™ de salud en los edificios. Forma parte del consejo rector de la Federación Española de Centros Tecnológicos (FEDIT) desde 2010, y su director general asumió de 2015 a 2022 la presidencia de los 47 centros tecnológicos asociados.







