ASTAXANTINA: Protector Solar frente a los rayos UV y el Fotoenvejecimiento de la piel

Según los estudios de Naoki Ito , *Shinobu Seki y Fumitaka Ueda de los Laboratorios de Investigación de Ushijima, Japón, La ASTAXANTINA tiene el poder de proteger contra el deterioro de la piel inducido por los rayos UV y ayuda a mantener la piel sana en personas sanas. * https://doi.org/10.3390/nu10070817

La astaxantina, como lo han establecido numerosos estudios científicos, es uno de los antioxidantes más conocidos. Los beneficios para el organismo se extienden a muchos problemas. Como antioxidante, es 500 veces más eficaz que la vitamina E, 800 veces más potente que la coenzima Q10 y 6000 veces en comparación con la vitamina C. Previene y controla numerosos estados patológicos con base inflamatoria y oxidativa. Esta limita considerablemente algunas formas clínicas de fotosensibilidad, inflamación de la piel, urticaria, eritemas y quemaduras debidas a la exposición a los rayos UV, segun National Center for Biotechnology Information de Estados Unidos.



La investigación ha demostrado que los antioxidantes pueden desempeñar un papel crucial en la mejora del daño fotobiológico y fotoenvejecimiento, y basándose en esto, un estudio in vitro tuvo como objetivo evaluar la capacidad de la astaxantina natural para proteger contra la genotoxicidad inducida por ultravioleta A (UVA) (Lyons 2002). En este trabajo, se preincubaron cultivos de células humanas de la piel con astaxantina de algas . Si bien se descubrió que este procedimiento protege contra el daño del ADN de la piel inducido por los rayos UVA procedentes de la exposición solar.



Es imprescindible que la Astaxantina sea de procedencia natural del alga (haematococcus pluvialis) y no sintética. En comparativa y experiencia recomendamos Astaxantina Natural Kinoko Life procedente de aguas cristalinas y calidad AstaPure®. Esta astaxantina es cultivada en un sistema cerrado patentado, ecológico y libre de contaminantes y toxinas. Utilizando la luz del sol del desierto de Aravá, el proceso de fabricación es completamente sostenible y depende de la energía generada en una granja de paneles solares y plataforma de agua purificada. Es un auténtico cultivo ecológico.



Curiosamente, Las celebrities o famosas son asiduas consumidoras de la Astaxantina ya que tiene un efecto antiaging.. Se estima que la astaxantina es más bioactiva que otros carotenoides como la zeaxantina, la luteína y el betacaroteno, debido a su estructura molecular única, con un grupo ceto e hidroxilo en cada extremo de su molécula. Se cree que estos extremos polares apagan los radicales libres, y combinados con una serie de enlaces C = C conjugados, hacen de la molécula un antioxidante altamente bioactivo. (Davinelli 2018).



La astaxantina es eficaz en la prevención y el tratamiento de diversas afecciones oculares, incluida la protección contra la degeneración macular relacionada con la edad (DMAE). Se cree que la muerte de las células del epitelio pigmentario retinal juega un papel clave en la patogénesis de la DMAE, y esto ocurre comúnmente como resultado del daño por estrés oxidativo producido por radicales libres (Giannaccare 2020). . El estudio encontró que era más probable que los pacientes que realizaron este régimen complementario reportaran mejoras significativas en la agudeza visual, además de la sensibilidad al contraste y funciones relacionadas con la visión (Piermarocchi 2012).



RESUMEN: La Astaxantina mejora la piel, ayuda a reducir la aparición del fotoenvejecimiento por la exposición de la piel al sol , ya que gracias a ese poder antioxidante bloquea los radicales libres y reduce sus efectos nocivos, evitando la aparición de arrugas. Además puede ayudar a la inflamación ocular de los ojos ya que tiene una acción antiinflamatoria y filtrando los rayos de la luz y combatiendo los radicales libres que son los que amenazan con deteriorar la visión ya que la capa exterior de la mácula es especialmente sensible al daño oxidativo.







