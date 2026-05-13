CEOMA colabora en el desarrollo de una IA al servicio de las personas mayores, 'AMY, la asistente de IA'

CEOMA colabora en el desarrollo de una IA segura y ética al servicio de las personas mayores, 'AMY, la asistente de IA'. - CEOMA

(Información remitida por la empresa firmante)

La herramienta AMY ha obtenido recientemente tres certificaciones relacionadas con la seguridad, la gestión responsable de la inteligencia artificial y la protección de la información

CEOMA subraya la necesidad de que la innovación tecnológica dirigida a las personas mayores esté orientada al bienestar, la autonomía y la dignidad de la persona

Madrid, 13 de mayo de 2026.- La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha colaborado en el proceso de cocreación de AMY, la asistente de inteligencia artificial desarrollada por IBH (Inteligencia para el Bienestar Humano), en el que han participado activamente personas mayores, aportando su visión, experiencias y necesidades reales para garantizar una herramienta centrada en la persona, orientada al acompañamiento emocional y al fomento de la autonomía.

Entre los reconocimientos que ha obtenido ‘AMY’, se encuentran la certificación UNE-EN/IEC 42001:2023, centrada en los sistemas de gestión de inteligencia artificial; la ISO/IEC 38507:2022, vinculada a la gobernanza y uso ético de la IA; y el Esquema Nacional de Seguridad, marco regulado en España para garantizar la adecuada protección de la información y de los servicios digitales.

Desde CEOMA se insiste en que cualquier avance tecnológico orientado a las personas mayores debe desarrollarse con garantías de seguridad, transparencia y respeto a la dignidad de la persona, contribuyendo además a favorecer su autonomía y bienestar emocional.

El presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, ha señalado que “resulta importante que la tecnología pueda ponerse al servicio de las necesidades reales de las personas mayores, especialmente en ámbitos relacionados con el acompañamiento, el bienestar emocional y la autonomía personal”.

Por su parte, José María Pujol, CEO de IBH, ha explicado que en “proyectos como AMY no basta con innovar sino también hay que demostrar que la innovación se desarrolla bajo criterios sólidos de seguridad, gobernanza y responsabilidad”. La obtención de estas certificaciones refuerza la confianza en la tecnología y en su capacidad para aportar valor real a las personas mayores.

La herramienta AMY está orientada al acompañamiento y apoyo emocional de las personas mayores en el hogar, con el objetivo de contribuir a reducir situaciones de aislamiento y favorecer una atención centrada en la persona.

CEOMA

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es una organización sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a más 800.000 de Socios de Base y más de 1.500 Asociaciones y abarca a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas. Más información: www.ceoma.org

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