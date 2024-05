El chef Andrés Torres, presidente de la ONG Global Humanitaria, evacúa a familias ucranianas de Járkov

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 30 de abril

El objetivo de estos rescates es trasladar a estas personas a zonas más seguras y donde se puedan reunir con sus familiares. Torres seguirá impulsando estas evacuaciones los próximos meses

La semana pasada, el chef Andrés Torres del restaurante Casa Nova (con estrella Michelin), se desplazó a Járkov para evacuar a familias ucranianas a localidades más seguras dentro de la propia región y, donde estas personas, se reencontrarán con sus allegados. La finalidad de estos rescates es ayudar a civiles, atrapados en ciudades o pueblos que son bombardeados de manera recurrente, y que no cuentan con los recursos necesarios para poderse desplazar en busca de refugio.



Torres explica que ‘es fundamental colaborar aquí. Estas personas no tienen vehículos propios para poder huir, la mayoría son mayores y sus viviendas están gravemente dañadas por los bombardeos.’ Se trata de un programa que pretende, también, trasladar a estas personas a casas de familiares. ‘Ahora, el reto es seguir efectuando este tipo de evacuaciones mientras sea necesario. Intentaremos llegar al máximo de gente posible’, añade Andrés Torres.



Por otro lado, Global Humanitaria, la ONG que preside el chef, financió el año pasado la construcción de un refugio que protege de los bombardeos a más de 1.000 estudiantes en la localidad de Bila Tserkva. Andrés Torres inauguró dicha infraestructura, de manera oficial, hace dos semanas.



Además, Torres, entrevistó a adolescentes ucranianos que fueron trasladados de manera forzosa a los denominados ‘campos de reeducación’ rusos y de los cuales pudieron escapar. De esta manera, el chef pretende poner el foco en una de las realidades menos conocidas de esta guerra.



Sobre Global Humanitaria

Global Humanitaria es una organización no gubernamental con 25 años de experiencia en Cooperación Internacional al Desarrollo. Trabaja para promover procesos participativos de transformación social que fortalezcan el acceso y el ejercicio de los Derechos Humanos fundamentales de la infancia vulnerada y de las comunidades a la que pertenece, desde un enfoque de género y de cultura de paz.



Presta especial atención a la infancia, trabajando para garantizar los derechos de los niños, para que los conozcan y aprendan a defenderlos. Como organización no gubernamental, trabaja desde el año 1999 con las poblaciones más desfavorecidas de América Latina, África y Asia.



Además, mediante proyectos de Ayuda Humanitaria trabaja con población víctima de crisis humanitarias, conflictos armados y desastres naturales, en situación de desplazamiento forzoso o refugiados con el objetivo de ayudarles a superar el periodo crítico, a restablecer sus derechos y garantizar su protección.



Global Humanitaria apuesta por la educación como herramienta clave para el desarrollo del potencial humano, la creación de sociedades más justas, equitativas y seguras para la infancia y los grupos más vulnerables en el mundo.







