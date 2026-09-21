¿Cuántos tipos de tambor existen? Una guía pone orden en la gran familia de los instrumentos de percusión - Percuforum

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de septiembre

Surdos, repiniques, cajas, timbales o timbaus comparten una misma esencia, pero desempeñan funciones muy diferentes dentro de la música.

El tambor es uno de los instrumentos musicales más antiguos y universales. Está presente en culturas de todo el mundo y adopta formas, tamaños y nombres muy diferentes. Sin embargo, distinguir entre un surdo, un repinique, una caixa, un timbau o un timbal no siempre resulta sencillo para quienes se acercan por primera vez al mundo de la percusión.

Para ayudar a entender esta extensa familia instrumental, Percuforum ha elaborado una guía divulgativa sobre los principales instrumentos de percusión, explicando cómo se clasifican, de qué manera producen el sonido y qué función cumple cada uno dentro de un grupo musical.

Aunque se suele utilizar la palabra “tambor” de forma genérica, no todos los tambores se construyen ni se tocan igual. Algunos producen sonidos graves que sostienen el pulso, mientras que otros destacan por su registro agudo, su capacidad para improvisar o su papel como instrumento de llamada.

Mucho más que golpear un parche

Los instrumentos de percusión generan sonido al ser golpeados, agitados, raspados o entrechocados. Dentro de esta gran familia se encuentran instrumentos de membrana, como los tambores, e instrumentos cuyo propio cuerpo produce el sonido, como las campanas, los agogôs, las maracas o los platos.

En el caso de los tambores, el sonido se obtiene mediante la vibración de uno o varios parches tensados sobre un casco. El diámetro, la profundidad, el material del cuerpo, el tipo de parche y su tensión modifican notablemente el resultado sonoro.

Un tambor de gran diámetro suele ofrecer un sonido más grave, mientras que uno pequeño y muy tensado proporciona una respuesta más aguda y definida. Sin embargo, el tamaño no es el único factor: también influyen la construcción, la afinación y la técnica empleada para tocarlo.

Surdo, bombo, repinique y caixa: parecidos, pero no iguales

Uno de los errores más habituales consiste en pensar que todos los tambores de aspecto similar pueden utilizarse de la misma manera.

El surdo, por ejemplo, es uno de los instrumentos fundamentales de la samba y la batucada. Su sonido grave establece la base rítmica y proporciona estabilidad al conjunto. Aunque visualmente puede recordar a un bombo, su forma de tocarse, su afinación y su función dentro de la percusión brasileña son diferentes.

El repinique tiene un diámetro más reducido y una afinación mucho más aguda. Se utiliza para realizar llamadas, cortes, frases y respuestas. Dependiendo del estilo musical, puede tocarse con una o dos baquetas o combinando una baqueta con la mano.

La caixa brasileña comparte algunas características con la caja de batería, especialmente por la presencia de bordones, pero está adaptada al volumen, la movilidad y los patrones propios de las baterías de samba. Su misión consiste en crear una base continua y aportar definición al ritmo.

Estas diferencias muestran que no basta con observar la forma exterior del instrumento. Para identificarlo correctamente es necesario conocer también su sonido, su técnica y la función que desempeña.

¿Es lo mismo un timbau que un timbal?

La semejanza entre algunos nombres también puede provocar confusión. El timbau brasileño es un tambor alto y ligeramente cónico que se toca principalmente con las manos. Es habitual en el samba reggae y en otros estilos afrobrasileños, donde puede ejecutar bases, frases y llamadas.

El timbal, en cambio, puede referirse a distintos instrumentos según el contexto. En el ámbito orquestal suele designar un tambor de cuerpo semiesférico y afinación determinada. En la música latina, los timbales son tambores metálicos poco profundos que normalmente se tocan con baquetas.

Por tanto, timbau y timbal no son dos nombres para un mismo instrumento, aunque ambos pertenezcan a la familia de la percusión.

Cada tambor tiene una función

Para Alfredo del Río, percusionista con más de veinte años de experiencia en ritmos afrobrasileños y responsable de Percuforum, comprender la función de cada instrumento es esencial antes de elegirlo.

“En una batucada no se trata simplemente de reunir muchos tambores. Cada instrumento ocupa un espacio sonoro diferente. Los graves sostienen el ritmo, otros instrumentos construyen la base y los más agudos realizan llamadas, cortes y variaciones”, explica.

Esta distribución permite que decenas de percusionistas puedan tocar simultáneamente sin que todos compitan por el mismo espacio sonoro. El resultado depende tanto de la coordinación del grupo como de una selección equilibrada de instrumentos.

Una familia presente en todas las culturas

Desde los tambores tradicionales africanos hasta la percusión brasileña, las cajas de las bandas, los bombos procesionales o los timbales sinfónicos, cada cultura ha desarrollado instrumentos adaptados a sus celebraciones, rituales y formas de expresión musical.

Conocer sus diferencias no solo facilita la elección de un instrumento. También permite comprender mejor el origen de los ritmos y la función social que la percusión ha desempeñado a lo largo de la historia.

La guía publicada por Percuforum reúne las principales clasificaciones, nombres y ejemplos para ofrecer un punto de partida a estudiantes, docentes, agrupaciones musicales y personas interesadas en descubrir el mundo de la percusión.

Sobre Percuforum

Percuforum es una tienda española especializada en instrumentos de batucada, samba y percusión brasileña. Además de suministrar material a músicos, escuelas y agrupaciones de distintos países europeos, desarrolla contenidos divulgativos destinados a facilitar el aprendizaje, la elección y el mantenimiento de los instrumentos.

Su experiencia combina el conocimiento directo de la interpretación musical con el asesoramiento a batucadas, centros educativos y proyectos de percusión colectiva.

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