Dónde es más barato y cómodo viajar por autopista: Bip&Drive realiza una comparativa de peajes por países

De la eficacia del ‘free flow’ a las tarifas más competitivas: un análisis de las diferencias entre Italia, Francia, Portugal y España

Madrid, 30 de enero de 2025.- La tecnología del telepeaje ha revolucionado la forma de viajar por carretera, aunque su implantación y características varían significativamente entre países. Desde la comodidad del "free flow" hasta las tarifas más económicas, se analizan las diferencias entre Italia, Francia, Portugal y España, teniendo en cuenta factores como la comodidad, los costes y las perspectivas de futuro.



Una panorámica de los peajes en el sur de Europa

Francia cuenta con más de 9.000 km de autopistas de peaje que conectan grandes ciudades como París, Burdeos, Lyon y Marsella. Gracias al sistema Liber-t, el trayecto se agiliza con carriles exclusivos que permiten pagar sin detenerse. Aun así, los precios oscilan entre los 9-10€ por cada 100 km. La buena calidad y mantenimiento de las vías compensan la inversión, y el sistema es compatible con dispositivos como Bip&Drive, facilitando el tránsito desde España sin necesidad de cambiar de dispositivo de telepeaje.



En Italia, con más de 6.500 km de autopistas, funciona Telepass, un sistema que destaca por la fluidez de paso al no tener que parar en los peajes y para el que Bip&Drive ofrece interoperabilidad a algunos de sus clientes corporativos. El coste ronda los 9€ por cada 100 km, lo que lo coloca en el mismo nivel que los otros países. Resulta muy valorado en trayectos largos por su comodidad.



Por su parte, Portugal apuesta por la innovación con su sistema de telepeaje Via Verde en unos 3.000 km de autopistas de peaje. Ofrece tarifas similares a Italia o Francia y dispone de tramos sin barreras físicas "free flow" que agilizan el tráfico. Esta suma de tecnología avanzada y precios competitivos lo convierte en uno de los destinos más cómodos para viajar en el sur de Europa. El dispositivo ofrecido por Bip&Drive también es válido en Portugal.



Finalmente, España presenta en torno a 2.200 km de autopistas de peaje a un precio aproximado entre 7-9€ por cada 100 km. Aunque el sistema Via-T tiene una penetración superior al 50%, los conductores que aún no disponen de un dispositivo se ven obligados a detenerse para pagar. Esta realidad contrasta con el estándar "free flow" de Portugal, que elimina colas y reduce el tiempo de paso.



‘Free flow’: la tendencia que unifica Europa

El peaje electrónico sin barreras, conocido como "free flow", se perfila como la gran apuesta del continente. Este sistema reduce los tiempos de viaje y las emisiones de CO2 al permitir mantener la velocidad de paso. Se espera que España evolucione hacia un modelo similar al de sus países vecinos, basado en dispositivos como el Via-T y reconocimiento de matrícula OCR, abriendo así la puerta a la modernización de su infraestructura de peajes.



Bip&Drive e interoperabilidad: un mismo dispositivo para Francia, Andorra, España y Portugal

Ante la diversidad de sistemas, la empresa Bip&Drive, líder en el suministro de dispositivos Via-T en España, ejerce como facilitador para integrar de manera sencilla las distintas modalidades de telepeaje de los países vecinos. Los usuarios ya pueden circular con comodidad por Francia, Andorra, España y Portugal con un único dispositivo.



La interoperabilidad de los diferentes sistemas de peaje será clave para crear una red unificada en toda Europa. Este paso facilitará la vida a los conductores y reducirá el impacto ambiental, avanzando hacia una movilidad más eficiente y sostenible en todo el continente.



Nueva área de dispositivos conectados de Bip&Drive: Baliza V-16 geolocalizada con servicios exclusivos

Además de su liderazgo en el ámbito de los peajes, Bip&Drive trabaja en el desarrollo de una nueva área de dispositivos conectados para ofrecer soluciones de movilidad más completas. Entre ellas destaca el desarrollo de una Baliza V-16 geolocalizada, concebida como el futuro relevo de los tradicionales triángulos de emergencia en España. Gracias a su conectividad y localización en tiempo real, este dispositivo brindará funcionalidades avanzadas y servicios exclusivos a los conductores, mejorando la seguridad vial y proporcionando información relevante en caso de emergencia.



Con esta iniciativa, Bip&Drive amplía su catálogo de soluciones tecnológicas destinadas a facilitar la conducción y la gestión inteligente de la movilidad.



Sobre Bip&Drive

Bip&Drive es la plataforma de servicios integrales para el conductor más completa de España. A través de su app, los usuarios disponen de todos los servicios necesarios en un solo lugar: desde el telepeaje y la reserva y pago de la ITV, hasta el repostaje en gasolineras, túneles de lavado, restauración en ruta y aparcamiento en parkings y parquímetros, entre otros.



Participada por Abertis, Cintra e Itínere, Bip&Drive nació en 2014 como una compañía especializada en telepeaje. Actualmente, se ha convertido en la mayor plataforma integral de pagos para conductores en España, con más de 1,3 millones de usuarios y más de 33.000 comercios adheridos.



Además, Bip&Drive es experta en personalizar su solución SaaS "llave en mano" para otros actores del mercado de la movilidad, como entidades financieras y fabricantes de vehículos.



Asimismo, se posiciona como socio de las administraciones públicas para, desde la colaboración público-privada, desplegar modelos de tarificación flexibles y dinámicos, con el objetivo de favorecer una movilidad social, sostenible y eficiente.







