La DOP Torta del Casar innova con cuatro maridajes sin alcohol ante las nuevas tendencias de consumo - DOP Torta del Casar

La tendencia de consumo de bebidas SIN y 0,0 invita a descubrir propuestas innovadoras de maridaje para el producto amparado

El director de la DOP Torta del Casar, Javier Muñoz, “los nuevos hábitos suponen una oportunidad para ahondar en distintas opciones de maridaje más allá de vinos o espumosos”

Gonzalo Parras, coordinador del Área de Conocimiento de Sala y Servicio del Basque Culinary Center, presenta una selección de cuatro bebidas sin alcohol para combinar con un queso “con personalidad”

(Información remitida por la empresa firmante)

Casar de Cáceres, 22 de septiembre de 2026.- El consumo de bebidas sin alcohol o de baja graduación es ya una tendencia al alza. Una realidad que invita a replantear la forma en que, tradicionalmente, se ha entendido el maridaje de productos como el queso. Ante este cambio, la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar se alía con el experto Gonzalo Parras y presenta las claves para degustar el producto amparado con opciones SIN y 0,0.

En este sentido, el director del Consejo Regulador de la DOP Torta del Casar, Javier Muñoz, ha indicado que “los nuevos hábitos de consumo suponen una oportunidad para desarrollar nuevas experiencias gastronómicas y ahondar en distintas propuestas de maridaje más allá de vinos o espumosos, que de forma tradicional se han asociado a este queso extremeño”.

Una labor en la que la Denominación de Origen ha contado con el criterio de Gonzalo Parras, que desde hace más de 10 años coordina el Área de Conocimiento de Sala y Servicio del Basque Culinary Center, rama de la hostelería que incluye, entre otras especialidades, los servicios de maridaje. “Se trata de un gran profesional, que conoce de cerca el producto y las claves para degustarlo”, ha explicado Muñoz.

El conocido como maridaje NoLo -No alcohol, Low Alcohol- engloba tanto bebidas sin alcohol como propuestas de baja graduación, desalcoholizadas o creadas directamente sin fermentación alcohólica. Su objetivo no es encontrar un sustituto al vino, sino “buscar una experiencia diferente con reglas que sustituyan lo que hace que el alcohol pueda combinar con productos con tanta personalidad como la Torta del Casar”, ha indicado Parras.

El queso amparado se caracteriza por una textura cremosa, unos aromas lácticos y vegetales y un sabor intenso, persistente y ligeramente amargo. Unas cualidades que, para el experto, hacen que la mejor manera de degustarlo sea acompañado de bebidas complejas que, además de refrescar, sean capaces de equilibrar, limpiar, contrastar o complementar la Torta del Casar.

Esto no siempre es fácil de conseguir con bebidas sin alcohol o de baja graduación. Según Parras, “el alcohol aporta cuerpo, estructura, aroma y equilibrio. Cuando este desaparece, la bebida puede resultar más ligera, lineal o menos compleja. Por eso, es importante tener en cuenta una serie de técnicas y herramientas que permitan reconstruir estas funciones.”

Entre estas claves destacan aspectos como la acidez, el amargor, la textura o la maceración. Cualidades que, bien combinadas, permiten construir una bebida compleja con la que disfrutar del sabor auténtico de la Torta del Casar. Bajo estas premisas, se proponen cuatro opciones sin alcohol para degustar el producto amparado.

La primera sería una kombucha de manzana, cítricos y algún elemento herbal. El sabor ácido de esta bebida ayuda a compensar la cremosidad y sensación grasa de la Torta del Casar, y su punto carbónico aporta frescura y limpieza. Además, la fermentación le dota de una mayor complejidad y aroma. “Lo que se busca con esta propuesta es contrastar y limpiar el sabor del queso después de cada bocado, mientras que se mantiene cierta afinidad con los matices vegetales del mismo”, ha valorado Parras.

Por otro lado, para los más atrevidos el experto escoge una cerveza IPA 0,0, cuyo amargor se vincula de forma directa con el sabor de la Torta del Casar, a la vez que el carbónico ayuda a limpiar el paladar. “Asimismo, las notas cítricas, herbales o resinosas de esta bebida crean un interesante juego entre los aromas del lúpulo y los matices vegetales del queso. Un maridaje que funciona desde el contraste, pero también desde la afinidad”.

En la misma línea, un vermut sin alcohol se presenta como una gran opción para combinar los aromas botánicos y el sabor cítrico, especiado y amargo con las cualidades de la Torta del Casar. En este caso, la clave según Parras está en escoger un vermut que no sea demasiado dulce, para que “pueda acompañar a la Torta del Casar sin competir con ella”.

Finalmente, Parras cierra su selección con una bebida de maceración. En concreto, propone una infusión de té negro, higo seco, piel de naranja y especias. “Una combinación que aporta frescura, dulzor y complejidad aromática para contrastar con la intensidad del queso”, concluye Parras.

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Torta del Casar

Los quesos D.O.P. Torta del Casar se elaboran únicamente en las queserías inscritas en los registros del Consejo Regulador, que día a día trabaja para garantizar el origen y la calidad de esta, controlando la pureza del proceso de elaboración para la plena seguridad y confianza de los consumidores.

La Denominación de Origen Protegida ampara este queso de antigua tradición y cualidades singulares y diferenciadoras. Por eso, cuando se quiera disfrutar de un auténtico queso D.O.P. Torta del Casar, hay que buscar su exclusiva etiqueta de control en la que se une el logotipo del Consejo Regulador al de la Unión Europea, única garantía de que la elección realizada y el reconocimiento internacional.

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