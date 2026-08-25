Cómo elegir un buen cuchillo: las claves de Fissler para cortar con precisión durante más tiempo

Gama cuchillos ProCut - FISSLER

(Información remitida por la empresa firmante)

La colección Fissler ProCut combina un afilado excepcional y duradero con un manejo cómodo para responder a cualquier tarea culinaria de corte

Madrid, 25 de agosto de 2026.- Fissler, firma alemana distribuida en España por River International, reúne las principales claves para escoger un buen cuchillo y presenta su colección ProCut, diseñada para ofrecer la herramienta óptima para cada tarea culinaria de corte.

Elegir un buen cuchillo puede transformar la experiencia de cocinar. Un corte limpio facilita la preparación de los alimentos y permite trabajar con mayor precisión, comodidad y seguridad. Para acertar, conviene valorar aspectos como el tipo de hoja, el peso, el equilibrio y la capacidad para conservar el filo.

Elegir el cuchillo en función de cada tarea

El primer paso es pensar para qué se va a utilizar. Aunque algunos modelos destacan por su versatilidad, trabajar con el cuchillo adecuado para cada alimento permite conseguir mejores resultados con menos esfuerzo.

La colección Fissler ProCut incluye diferentes modelos con las piezas necesarias para resolver las principales tareas de corte.

El cuchillo de chef es una de las piezas esenciales de cualquier cocina. Su hoja ancha permite cortar, picar y trocear carne, pescado, frutas y verduras.

El cuchillo Santoku, inspirado en la tradición japonesa, resulta adecuado para realizar cortes ágiles y precisos en verduras, pescado y carne. Para cortar asados, aves y otras piezas en lonchas finas y uniformes, el cuchillo de trinchar ofrece una hoja más estrecha y manejable.

El cuchillo de pan incorpora un filo dentado que permite atravesar cortezas firmes sin aplastar la miga y, para las tareas más delicadas como pelar, limpiar o realizar pequeños cortes en frutas y verduras, el cuchillo pelador aporta el control necesario.

Un filo excepcional de larga duración

La capacidad para conservar el filo es uno de los principales indicadores de calidad de un cuchillo. Las hojas de la gama Fissler ProCut alcanzan una dureza de 59 HRC, lo que permite ofrecer un afilado preciso y una elevada retención del filo.

Esta resistencia ayuda a mantener el rendimiento incluso con un uso frecuente y conecta con los valores que definen el resto de los productos Fissler: calidad, funcionalidad, resistencia y durabilidad.

Ligereza y equilibrio para trabajar con comodidad

Un buen cuchillo no solo debe estar afilado, sino que también debe resultar cómodo y seguro en la mano.

El peso reducido y el buen equilibrio de los cuchillos Fissler ProCut facilitan el control de cada movimiento y permiten trabajar durante más tiempo sin cansarse. Una combinación especialmente pensada para quienes disfrutan cocinando y buscan herramientas de altas prestaciones para el día a día.

Cómo conservar un cuchillo durante más tiempo

La calidad del cuchillo es fundamental, pero también lo es su mantenimiento. Para conservar el filo, conviene utilizar tablas de madera o materiales plásticos adecuados y evitar superficies duras como el cristal, la piedra o la cerámica.

También es recomendable lavarlos a mano, secarlos inmediatamente después de cada uso y guardarlos en un taco, soporte magnético o protector que evite el contacto de la hoja con otros utensilios.

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