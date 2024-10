Los entrenadores personales se plantan ante la nueva Ley de Profesiones del Deporte

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de octubre de 2024.- La Federación Española de Entrenadores Personales y Fitness (FEEPYF), junto a varias asociaciones, patronales, sindicatos y corporaciones del sector, luchan por modificar un punto de la ley que discrimina a miles de profesionales cualificados.

Los entrenadores personales de toda España, representados por la Federación Española de Entrenadores Personales y Fitness (FEEPYF), han dado un paso al frente ante la Proposición no de Ley (PNL) aprobada recientemente en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes, que insta al Gobierno a presentar un proyecto de ley que regula las profesiones del deporte. Esta ley podría reservar el ejercicio de la profesión a licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, dejando fuera a miles de entrenadores formados en Grados Superiores y Medios de Formación Profesional, así como a quienes cuentan con Certificados de Profesionalidad.

Esta medida ha generado una gran preocupación en el sector del fitness, declarado esencial por el Congreso de los Diputados, ya que afectaría directamente a todos los trabajadores del sector, independientemente de si son licenciados o no, poniendo en riesgo la continuidad laboral de miles de profesionales cualificados. “No hablamos de personas sin formación, sino de profesionales que cuentan con titulaciones que les habilitan legalmente para ejercer. Esta propuesta legislativa, impulsada y blindada por una corporación que parece tener intereses que van más allá del deporte, va en contra de la doctrina legal previamente establecida en diversas leyes estatales y autonómicas, que reconocen estas formaciones como válidas y suficientes para el ejercicio de la profesión. El impacto negativo de esta nueva regulación sería, además, una clara contradicción con el marco legal previo, generando inseguridad jurídica y perjudicando a un colectivo esencial para el sector deportivo en España", explicó Santiago Celis, presidente de la FEEPYF.

Además, aseguran que esta ley pondría en peligro las formaciones que no son licenciaturas, como los Grados Superiores y Medios en actividades físicas y deportivas, así como los Certificados de Profesionalidad, ya que, al no habilitar para ejercer como entrenador personal, la gente podría dejar de optar por ellas, desmotivando a nuevos estudiantes y comprometiendo la continuidad de estos programas educativos. “Estamos hablando de un ataque directo a la diversidad formativa y a la experiencia acumulada de miles de entrenadores personales que no solo mejoran la salud de sus clientes, sino que también generan un impacto positivo en la sociedad. No queremos crear un monopolio inaceptable que perjudique a la realidad de nuestro sector”, agregó Celis.

FEEPYF, en colaboración con otras entidades y asociaciones deportivas, ya ha iniciado conversaciones con instituciones clave para asegurar que esta ley avance sin el punto que la hace discriminatoria. La federación exige que se reconozca el trabajo de todos los profesionales del fitness y que se valore su formación, sin limitar el acceso a la profesión únicamente a los graduados en ciencias del deporte. “Tomaremos las acciones legales oportunas para defender los intereses del sector, e intentar que la clase política abra los ojos y comprenda los argumentos de la sociedad, que ya tiene claro ante qué discriminación nos encontramos. La clase política se ha dejado asesorar e influenciar por un colectivo que nunca ha tenido un protagonismo, y que lo ha adquirido a base de negociaciones políticas, dándoseles voz y voto, dejando de lado al verdadero colectivo representativo del fitness.

El presidente de FEEPYF, ha destacado la importancia de la unión entre los profesionales del deporte para fortalecer la profesión:

"Desde FEEPYF, creemos firmemente que todos los profesionales del sector deportivo, ya sean licenciados u otros, somos compañeros que trabajamos con un mismo objetivo: mejorar la salud y el bienestar de la población. Juntos, podemos abordar las necesidades y capacidades que requiere el sector, asegurando un futuro en el que cada profesional, con la formación adecuada, pueda aportar su valor y experiencia para seguir creciendo como sector y como sociedad. En un mundo cada vez más dividido y polarizado, es fundamental que el deporte no se convierta en otro campo de rivalidades. El deporte debe ser un ejemplo de unión y colaboración, donde todos los profesionales, sin distinciones, trabajemos juntos por un objetivo común", concluyó Celis.

