Europa quiere reciclar más plástico, pero pierde capacidad para hacerlo

Óscar Hernández, director general de Anarpla, en el 5CRP - Anarpla

(Información remitida por la empresa firmante)

Anarpla reclama competencia justa, seguridad jurídica y una demanda estable de material reciclado para frenar la pérdida de capacidad industrial europea. Su presidente, David Eslava, advierte de que Europa ha perdido 1,1 millones de toneladas de capacidad desde 2023, mientras España afronta el reto de abastecer sus plantas y transformar los objetivos de circularidad en inversiones y empleo

Madrid, 25 de septiembre.- Europa ha perdido 1,1 millones de toneladas de capacidad de reciclado de plásticos desde 2023, pese a elevar sus objetivos de circularidad. Así lo advirtió David Eslava, presidente de la Asociación Nacional de Recicladores de Plásticos (Anarpla), durante la inauguración del 5º Congreso Nacional de Reciclado de Plásticos, celebrado en Madrid.



"Nunca habíamos tenido objetivos de circularidad tan ambiciosos y, al mismo tiempo, nunca había sido tan difícil competir para una parte importante de la industria recicladora europea", afirmó Eslava. España mantiene alrededor de 2,4 millones de toneladas de capacidad instalada, el 18 % de la europea, pero, según advirtió, "ser resiliente no significa ser invulnerable".



Anarpla reclama una demanda estable de plástico reciclado, que permita transformar los objetivos obligatorios de contenido reciclado en inversiones y empleo. Entre sus propuestas figuran una contratación pública que valore la circularidad, incentivos al uso de materiales reciclados y una adecuada ecomodulación de las tasas de responsabilidad ampliada del productor (RAP).



La asociación pide también condiciones de competencia equivalentes para los materiales europeos y los importados, mediante controles aduaneros, trazabilidad, certificación armonizada y medidas espejo. "Difícilmente puede invertir millones de euros si no sabe cómo se interpretará una norma", subrayó Eslava, que considera la seguridad jurídica esencial para atraer capital.



España necesita más residuos para sus plantas

El director general de Anarpla, Óscar Hernández, alertó de que España dispone de capacidad industrial para reciclar más plástico, pero carece de suficiente residuo para abastecerla. Las instalaciones alcanzan 2,47 millones de toneladas anuales, frente a 1,67 millones de toneladas de reciclado bruto en 2025. La capacidad podría llegar a 2,77 millones en 2028.



"No basta con instalar capacidad de reciclado. Necesitamos que llegue más residuo y de mejor calidad a las plantas de reciclado", señaló Hernández, que reclamó reforzar la recogida y selección de residuos y anticipar las señales de demanda.



Por su parte, Antonino Furfari, director general de Plastics Recyclers Europe, situó a la industria europea "en una encrucijada" y reclamó condiciones que permitan mantener las inversiones. Alejandro Dorado, comisionado para la Economía Circular, destacó el papel estratégico del reciclaje y el PERTE de Economía Circular, que moviliza alrededor de 450 millones de euros en torno al plástico reciclado.



"Tenemos capacidad. Tenemos conocimiento. Tenemos empresas preparadas. Lo que necesitamos ahora es convertir esa capacidad en producción, esa producción en mercado y ese mercado en nuevas inversiones", concluyó Eslava.







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