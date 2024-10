HORIZONTE SOLIDARIO Un Éxito de Solidaridad, Inclusión y Visibilización en el Teatro Góngora de Córdoba

(Información remitida por la empresa firmante)

Córdoba, 28 de octubre de 2024.

La noche del pasado viernes, 25 de octubre de 2024, a las 21:00 h, el Teatro Góngora de Córdoba se llenó por completo hasta colgar el cartel de NO HAY ENTRADAS, para acoger el evento solidario HORIZONTE SOLIDARIO, organizado por el Centro de Creación y Producción Cultural La Casa Azul en beneficio de la Asociación Cordobesa de Personas con Ataxia (ACODA). Este hito es todo un logro sin precedentes, especialmente considerando que se trata de una enfermedad rara que afecta directamente a muy pocas personas, además de la coincidencia de la fecha de celebración con la festividad de San Rafael, custodio de la ciudad, y la competencia con otros grandes espectáculos del más alto nivel en cartelera de en este largo fin de semana festivo en Córdoba. A pesar de la lluvia y la oferta cultural que incluía musicales de Broadway, el público se entregó a la causa de la Ataxia, mostrando su compromiso con una asistencia masiva.



No solo reunió a las cordobesas y cordobeses, sino que también atrajo a personas de toda la provincia de Córdoba, especialmente de localidades como Montalbán, La Rambla, Montoro, Villanueva del Duque, Hinojosa del Duque, Añora, Pedroche y Villanueva de Córdoba, destacando el caso de Adamuz, desde donde su ayuntamiento fletó un autobús, y de fuera de nuestra provincia, el caso de Ubrique (Cádiz), desde donde su ayuntamiento y acompañados por Patricia Caro, Concejal de Cultura, viajaron hasta Córdoba en dos autobuses. La colaboración del Cabildo de la Catedral de Córdoba permitió además a muchos visitantes que quisieron apoyar esta causa conocer la Catedral de Córdoba antes de asistir al evento, haciendo de este día un momento único.



El evento, conducido por Ernesto Hita, Presidente de La Casa Azul, Organización Sin Ánimo de Lucro que trabaja por el desarrollo personal y socioeconómico responsable y sostenible a través del arte y la cultura, reflejó el esfuerzo conjunto que desde hace dos años vienen desarrollando La Casa Azul y ACODA para atender y ayudar, desde el arte, situaciones de vulnerabilidad y altamente sensibles como es, en este caso, el de las personas con Ataxia.



Entre las autoridades y personalidades que se sumaron al evento, destacaron Patricia Caro, Concejal de Cultura de Ubrique, Manuel Rojas Mendoza, Concejal de Deportes, Juventud, Formación, Ferias y Fiestas del Ayuntamiento de Adamuz, Rafael Martínez, representante de FEPAMIC, Berta Aparicio, gerente del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) de la Diputación de Córdoba, Carlos Jesús Panadero del Cabildo de la Catedral de Córdoba, Sara Pinzi, vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UCO, Ángel Ortiz, concejal del PSOE del Ayuntamiento de Córdoba, así como Eva Contador, Delegada de Servicios Sociales y Mayores, y Rafael Merino, Subdirector General de Servicios Sociales, ambos del Ayuntamiento de Córdoba.



Horizonte Solidario combinó actuaciones en directo de artistas como Rafael Trenas hijo y Rafael Trenas padre, Lya, Laureana Granados, Trinidad Montero "La Trini", Roko, junto a músicos destacados como Juanma Ruiz (bajo), Juan Antonio Sánchez (piano), Luis Dorado (percusión), Alicia Hernández (voz), Ana Hernández (voz) y David Moñiz (violín), con la colaboración especial de Gabriel Muñoz (guitarra). Las actuaciones se complementaron con proyecciones de fragmentos de un documental en proceso, producido por La Casa Azul, que busca visibilizar la vida y los desafíos diarios de las personas con Ataxia.



Además, la presencia de miembros de ACODA fue fundamental para conectar emocionalmente con el público. La joven estudiante de bioquímica en la UCO y emprendedora, Paula López, Presidenta de ACODA, presentó el evento y compartió sus experiencias junto a otros representantes como Victoria Belmonte e Inmaculada Gil, quienes recitaron sendos poemas del poemario En el Andén de María del Mar Prats. También participaron en el escenario Dolores Castro (Loli), el deportista José Manuel Flores (Manel) y Ana Belén Villegas, quienes ofrecieron sus testimonios y mostraron historias de superación que profundizaron la conexión con los asistentes. Durante el evento, se rindió un sentido homenaje a las personas cuidadoras, cuya dedicación y sacrificio son esenciales para la vida diaria de las personas con Ataxia, así como a aquellos miembros de la comunidad de ACODA que, lamentablemente, nos han dejado debido a esta dolencia.



El evento fue recibido con enorme entusiasmo, reflejado en mensajes como “Ha sido un acto para no olvidar. Excelente organización, excelente puesta en escena y un público entregado de principio a fin.” Este evento se consolida como un ejemplo de solidaridad y como una noche para recordar en la ciudad de Córdoba.



Horizonte Solidario también sirvió para visibilizar la precariedad y la falta de apoyo que enfrentan las personas con Ataxia, quienes conviven con una enfermedad neurodegenerativa para la que no existe cura ni suficiente investigación. La reivindicación central que La Casa Azul y ACODA desean trasladar a la sociedad es la urgente necesidad de mayor inclusión y un mayor respaldo institucional e inversión en investigación. Este apoyo es fundamental para mejorar la calidad de vida de quienes padecen Ataxia, asegurando que reciban la atención médica y los recursos necesarios, que hasta ahora son insuficientes y limitan su autonomía y bienestar.



Desde La Casa Azul y ACODA, agradecemos profundamente a las y los artistas, colaboradores, voluntarios y asistentes, cuya generosidad y compromiso hicieron de Horizonte Solidario una noche inolvidable. Hacemos un llamado a toda la sociedad a unirse en esta lucha por la justicia, la inclusión y la igualdad de derechos para todas las personas afectadas por Ataxia.