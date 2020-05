iEduex solventa la crisis educativa de sus estudiantes en el extranjero con una gestión ejemplar

La rápida reacción de la agencia de idiomas en el extranjero, que comenzó a adoptar medidas asociadas a la protección y prevención de sus empleados y estudiantes el 2 de marzo, logra evitar las peores consecuencias para sus alumnos en USA, Irlanda y Canadá

La actual situación de crisis sanitaria por coronavirus está obligando a los sistemas educativos de todo el mundo a cerrar sus aulas y a sustituir las clases presenciales por métodos de enseñanza online, en un contexto en el que los estudiantes internacionales se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.



Desde la Embajada de España en Los Estados Unidos y Canadá o desde los diferentes consulados se ha enviado una fuerte recomendación a todos los españoles no residentes de regresar a menos que tengan estabilidad en sus destinos.



Sin embargo y a pesar de esta tesitura, el motor educativo no se ha parado en estos países en ningún momento, ya que el Departamento de Estado de Los Estados Unidos o los diferentes Distritos Escolares de norte América no han dado por finalizados sus programas educativos hasta que los propios High School determinen la fecha de finalización de las clases online, medida que ha permitido a sus alumnos continuar con sus estudios a pesar de la crisis sanitaria. Según indica iEduex:



“Es por este motivo que la mayoría de nuestros estudiantes, con el soporte y apoyo de sus familias anfitrionas y de nuestro equipo a nivel de coordinación y gestión, han decido quedarse en Estados Unidos o Canadá pese a la crisis. Solo el 30% de los estudiantes ha tomado la decisión de regresar y seguir con el temario online con sus padres naturales”, explican desde iEduex.



Y es que la agencia de idiomas en el extranjero lleva desarrollando todo un perfecto ejemplo de buena gestión desde que apenas comenzaba a entreverse la crisis sanitaria, según indican los padres de los alumnos: “iEduex nos ha cubierto con el 100% de los gastos sanitarios ante cualquier contingencia médica que sufran nuestros hijos mientras finalizan sus programas académicos, incluido un posible ingreso hospitalario por coronavirus. Todo un gesto teniendo en cuenta que la mayoría de los seguros médicos privados, sin ir más lejos, se lavan las manos en este asunto”.



De hecho, según indican en iEduex, los empleados de la agencia de idiomas en el extranjero comenzaron a teletrabajar apenas el 2 de marzo, y a finales de febrero de 2020 iEduex tomó la decisión de cancelar su participación en el Aula 2020 en el recinto ferial IFEMA por seguridad y por responsabilidad, evento que se celebró del 4 al 8 de marzo.



En lo que se refiere a las previsiones sobre el curso 20-21 en norte América, tal y como señalan los expertos de la agencia de idiomas, “todo apunta a que los programas educativos de USA, Canadá e Irlanda para el próximo curso se desarrollarán con todo lujo de garantías para los estudiantes, por lo que en iEduex seguimos danto de alta a nuevos estudiantes que deseen cursar un año escolar de secundaria en el extranjero hasta el día 25 de mayo, cuando terminan las convocatorias de los distintos programas”.



