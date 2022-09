IRÖQ Homes, el estudio de Biointeriorismo que diseña espacios sostenibles y saludables

(Información remitida por la empresa firmante)

El Biointeriorismo mejora la salud mental y física de las personas y además se plantea como solución para ahorrar energía en estos tiempos. People, Planet, and Profit: las tres claves de IRÖQ Homes

El biointeriorismo de IRÖQ

Para entender a la perfección cuál es la premisa del estudio IRÖQ creado por Iratxe Ojembarrena, es esencial saber en qué consiste el Biointeriorismo. Y no es ni más ni menos que "el impacto del interiorismo y la decoración en el bienestar de las personas. Pero no sólo de las personas, también, y esto es clave, supone el bienestar del planeta. Se trata de una ecuación que engloba las tres P: People, Planet, Profit.



Ese bienestar pasa también por mejorar la salud mental. "Descubrir cómo nos hace sentir nuestra propia casa es fundamental a la hora de plantear un cambio. Podemos pensar que nuestra casa nos estresa cuando tenemos una serie de síntomas como dolores de cabeza, insomnio, alergia, picores, agotamiento, discusiones…".



El uso de materiales optimizados en cada proyecto y, sobre todo, de la regla de oro en este siglo XXI – reducir, reutilizar, reciclar– son claves para afrontar proyectos de Biointeriorismo. Como afirma su fundadora "En IRÖQ trabajamos desde el más profundo conocimiento de las materias primas, que tienen que ser entendidas desde su origen, durante su manipulado y hasta su disposición final, persiguiendo mejorar la calidad de vida y la salud de las personas mediante la utilización de materiales sostenibles y saludables"



Los principales parámetros para cumplir los objetivos de Biointeriorismo, incluyen el diseño de la iluminación, la eficiencia energética, el uso de materiales sostenibles y la selección de mobiliario y textiles que no supongan un impacto negativo en la salud de las personas.



De esta forma, el Biointeriorismo a través del diseño de los hogares, ofrece mejoras a dos de los grandes problemas de la sociedad actual, la salud y el cuidado del medio ambiente.



El lujo ya no es tener los materiales más caros del mercado, sino poder tener una vivienda que cuide, es lo que desde IRÖQ Homes llaman el lujo silencioso, esos detalles que hacen que un hogar sea único, un espacio muy personal, cálido, emotivo, pero no ostentoso, acercando el entorno urbano a la naturaleza.



Sobre Iratxe Ojembarrena

Iratxe se inicia como diseñadora de interiores en 2016, compaginando inicialmente su pasión por el interiorismo, con su trabajo en el sector financiero, mediante el diseño y desarrollo de proyectos de fix & flip. Durante toda su trayectoria como interiorista mantiene como eje principal la sostenibilidad de las viviendas que diseña y decora y el bienestar de las personas que las habitan. Asi consigue crear entornos urbanos acogedores y saludables. En su estilo predomina el uso de soluciones ecoeficientes, materiales sostenibles y productos saludables.







Contacto

Nombre contacto: MARTA LÓPEZ

Descripción contacto: MARTA LÓPEZ

Teléfono de contacto: 609535888