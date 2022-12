Mediana edad, con trabajo y 3 toneladas de basura en 100m2, así crece el Síndrome de Diógenes en España

(Información remitida por la empresa firmante)

El trastorno de acumulación de basura, habitual en mayores de 65 años, es cada vez más frecuente en afectados de 40 años en adelante en España. Los operarios de Limpiezas Express recogen hasta 3 toneladas de basura en pisos de 100 m²

Los estudios calculan alrededor de 1.200 nuevos ingresos anuales hospitalarios en mayores de 65 años en España a causa del síndrome de Diógenes. Esta es una realidad que, según los expertos en limpieza especializados en el trastorno, ha aumentado tras la pandemia y en los que, además, ha disminuido peligrosamente en la edad de sus afectados.



"Son cada vez más usuales las llamadas por afectados de 40 años en adelante, y tienen alta reincidencia", informan los expertos en cuidado de personas e inmuebles de Limpiezas Express.



En este sentido, "1 de cada 3 afectados vuelve a solicitar el servicio pasado un tiempo". El apoyo asistencial o el internamiento en centros especializados o residencias no es tan común en gente de mediana edad y esto es algo que podría estar dificultando la rehabilitación.



Además, estas nuevas características complican la prevención del síndrome y aumentan la probabilidad de contraerlo. "La pandemia del COVID-19 agravó este tipo de problemáticas. Muchos temían salir a tirar la basura y fueron acumulando más en casa hasta que se les fue de las manos", explican desde Limpiezas Express.



La detección por parte de familiares y cercanos es difícil. Muchos afectados de mediana edad ocultan fácilmente lo que está sucediendo. "Algunos salen con traje y aseados cuando empezamos la limpieza de diógenes. Llevan una vida normal fuera de su casa y evitan que la familia y amigos los visiten en su domicilio, por vergüenza o para que no detecten el problema".



"Suelen ser de clase media, con trabajo, y viven en zonas urbanas. No podrías saber que tienen este problema si los ves por la calle", puntualizan los expertos de Limpiezas Express. A diferencia de los mayores de 65 años, cuyas familias suelen ser las que piden asistencia, los afectados de mediana edad llaman por ellos mismos, y lo hacen en solitario. "Aceptan que tienen un problema después de un periodo relativamente largo de acumulación de basura, y nos llaman ellos mismos. A veces se echan a llorar por la vergüenza o por la frustración de perder sus objetos acumulados".



Hasta 3 toneladas de basura en un piso de 100 m²

Tras el acuerdo con el cliente, los permisos y autorizaciones correspondientes del ayuntamiento y vecinos, un equipo de operarios de limpieza calcula el volumen de basura y trastos a retirar y acude en furgoneta o camión junto con los respectivos contenedores de obra.



Se habla de que en cada vehículo caben 6 m³ (unos 1000 kg) para recoger basura. "Hasta 3 contenedores en total hemos podido retirar de una casa de unos 100 m²". Inicialmente se intenta recuperar lo valioso desde un punto de vista económico o sentimental, a continuación se retiran los residuos de la vivienda, y se transportan a centros de tratamiento de residuos. Todo ello, manteniendo informado al afectado, familiares o servicios sociales, y gestionando la presencia del afectado durante los trabajos, para que estos sean lo menos traumáticos posibles para él.



Este es un tipo de limpieza que ha de ser meticulosa y bien prevista pues "existe el riesgo de que se dañen las zonas comunes al hacer, por ejemplo, muchos viajes de ascensor con cientos de kilos de basura, objetos y trastos".



Además, se colabora estrechamente con servicios sociales, asistencia psicológica y ONGs, que en ocasiones son las que solicitan la intervención y ofrecen apoyo posterior. Algunos afectados se marchan al llegar los operarios de limpieza, otros se molestan cuando los profesionales tratan de sacar determinados objetos de su casa, a pesar de haber contratado el servicio ellos mismos. Una gestión adecuada de las expectativas del afectado y de su situación psicológica es clave para el éxito de una limpieza por síndrome de diógenes, y para minimizar los riesgos de recaída del afectado.



"Hemos encontrado, cucarachas, arañas, roedores, comida putrefacta, excrementos por el suelo, pañales de hace varios años, mobiliario corroído e infestado de mohos, termitas y otros insectos,.... Pero, sobre todo, cajas y papel; los afectados no tiran los embalajes y recogen muchos periódicos. No tiene que ser basura inservible, sino acumulación de objetos innecesarios", aclaran los expertos.



En este tipo de actuaciones se tiran muebles, ropa y colchones para la correcta desinfección y limpieza de la vivienda. "Se intenta seleccionar que tirar, pero muchas veces no se salva nada, las condiciones de muebles, inodoros y casa en general es muy mala".



Limpiezas Express, expertos en cuidado de personas e inmuebles, lleva más de 10 años ofreciendo este tipo de limpiezas en pisos, colaborando con psicólogos, centros asistenciales y otras organizaciones sociales en todo el país.



Su amplia experiencia engloba el trato con particulares como con instituciones públicas, organizaciones sociales y empresas, con unos elevados estándares de calidad en sus resultados, en poco tiempo, y con una oferta integral.







