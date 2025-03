(Información remitida por la empresa firmante)

SABADELL, 17 de marzo de 2025.

Ments Brillants 2025 SABADELL: l’esdeveniment

imprscindible del any per empresaris, i

emprenedors.

?? Sabadell, 26 de marzo de 2025 Espacio La Fundación 1859 Caixa Sabadell

Després de l’edició de l’any passat, on més de 200 persones es van reunir per celebrar

els 30 anys de trajectòria de Josep Marín, gerent d’IGLOO Exes Centre, Ments Brillants

torna amb una proposta encara més ambiciosa.

Sabadell es prepara per acollir el pròxim 26 de març de 2025

Ments Brillants 2025 SABADELL, un esdeveniment que promet inspirar, connectar i

transformar empresaris, emprenedors i agents immobiliaris. Amb una selecció de ponents

de primer nivell, sortejos exclusius i activitats inoblidables, aquesta jornada es posiciona

com una cita imprescindible al calendari.

Un programa dissenyat per a l’èxit personal i professional

Sota el lema “Descobreix la millor versió de tu mateix i transforma els teus desafiaments

en oportunitats”, Ments Brillants 2025 comptarà amb destacats experts que compartiran

eines i estratègies clau:

• Juan Carlos Unzué: Exfutbolista del FC Barcelona i activista en la lluita contra l’ELA.

Històries de superació amb gran impacte social.

• Edurne Pasaban: Coach executiva i primera dona a coronar els 14 vuit mils. Lideratge

d’equips des de l’experiència vital per potenciar el teu negoci.

• Mando Liussi: Estrateg en Màrqueting Digital. Descobreix com la intel·ligència

artificial pot ajudar-te a vendre més.

• Vicenç Hernández: CEO Tecnotramit, Vicepresident de COAPI i Dr. en Economía.

"Entendràs com la macroeconomia pot impactar en el teu negoci"

• Nello d’Angelo: Autor del mètode WTS “Walking to Success”. Estratègies pràctiques

per augmentar les teves vendes i captacions.

• Francis Fernández: CEO d’UCI SPPI, SA i SIRA (Spanish International Realtors).

Coneix el futur de l’agent immobiliari i els seus reptes i oportunitats.

• Maria Matos: Directora d’Estudis i Portaveu de Fotocasa. Les claus per entendre el

pols del mercat hipotecari i immobiliari.

Activitats i sortejos exclusius

L’esdeveniment no només oferirà conferències inspiradores. Els assistents també podran

gaudir de:

• Sorteig d’un iPhone 16 Pro i unes Meta AI Glasses.

• ImproShow en viu, una experiència única d’humor i creativitat per tancar la jornada

amb un somriure.

SOLIDARITAT DE LA MÀ DE JUAN CARLOS UNZUÉ

En aquesta edició, el cor de l’esdeveniment bategarà solidaritat cap a una malaltia tan

dura com l’ELA (esclerosi lateral amiotròfica). Per cada entrada venuda, es farà una

donació de 5€ a la Fundació Miquel Valls, una entitat que ajuda i dona suport a les

persones afectades per l’ELA. La fundació compta amb la col·laboració activa de Juan

Carlos Unzué, una persona exemplar que ha contribuït a visibilitzar aquesta malaltia i a

impulsar una llei estatal per donar suport i recursos als afectats.

Així que no dubtis: si t’ho estàs plantejant, la resposta és clara: SÍ, HI ANIRÉ!

Detalls de l’esdeveniment:

• Quan: 26 de març de 2025.

• On: Sabadell.

• Com reservar: Visita la nostra pàgina web oficial a mentsbrillants.com





Ments Brillants 2025 SABADELL: el evento

imprescindible del año para empresarios y

emprendedores

?? Sabadell, 26 de marzo de 2025 Espai La Fundació 1859 Caixa Sabadell

Tras la edición del año pasado, donde más de 200 personas se reunieron para celebrar

los 30 años de trayectoria de Josep Marín, gerente de IGLOO exes Centre, Ments

Brillants regresa con una propuesta aún más ambiciosa.

Sabadell se prepara para acoger el próximo 26 de marzo de 2025 Ments Brillants 2025

SABADELL, un evento que promete inspirar, conectar y transformar a empresarios,

emprendedores y agentes inmobiliarios. Con una selección de ponentes de primer

nivel, sorteos exclusivos y actividades inolvidables, esta jornada se posiciona como una

cita imprescindible en el calendario.

Un programa diseñado para el éxito personal y profesional

Bajo el lema “Descubre la mejor versión de ti mismo y transforma tus desafíos en

oportunidades”, Ments Brillants 2025 contará con destacados expertos que compartirán

herramientas y estrategias clave:

• Juan Carlos Unzué: Exfutbolista del FC Barcelona y activista en la lucha contra la

ELA. Historias de superación que han marcado un impacto en la sociedad.

• Edurne Pasaban: Coach ejecutiva y primera mujer en coronar los 14 ochomiles.

Liderar equipos desde una experiencia vital para potenciar tu negocio.

• Mando Liussi: Estratega en Marketing Digital. “Descubre cómo la inteligencia

artificial puede ayudarte a vender más”

• Vicenç Hernández: CEO Tecnotramit, Vicepresidentede COAPI y Dr. en

Economía. "Entenderás cómo la macroeconomía puede impactar tu negocio"

• Nello d'Angelo: Autor del método WTS "Walking to Success”." Estrategias

prácticas para aumentar tus ventas y captaciones”

• Francis Fernández: CEO de UCI SPPI, SA y SIRA (Spanish International

Realtors). “Comprenderás el futuro del agente inmobiliario y sus retos y

oportunidades”

• Maria Matos: Directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa. “Las claves para

entender el pulso del mercado hipotecario e inmobiliario”

Actividades y sorteos exclusivos

El evento no solo ofrecerá conferencias inspiradoras. Los asistentes también podrán

disfrutar de:

• Sorteo de un iPhone 16 Pro y unas Meta AI Glasses.

• ImproShow en vivo, una experiencia única de humor y creatividad para cerrar la

jornada con una sonrisa.

SOLIDALIRDAD DE LA MANO DE JUAN CARLOS UNZUÉ

En esta edición, el corazón del evento bombeará solidaridad hacia una enfermedad

tan dura com la ELA(esclerosis lateral amiatrofica) y por cada entrada que se venda, se

realizará una entrega de 5€ por entrada, a la fundación Miquel Valls. Una fundación

necesaria para poder ayudar y apoyar a las personas enfermas de ELA. Es una entidad

con la que colabora activamente Juan Carlos Unzué. Una persona ejemplar que gracias

a él, se ha podido visibilizar y conseguir una Ley a nivel estatal para apoyar y dotar de

recursos a todas las personas afectada.

Así que no dudes, si debes venir, la respuesta es, SÍ VOY A IR

Detalles del evento:

• Cuándo: 26 de marzo de 2025.

• Dónde: Sabadell.

• Cómo reservar: Visita nuestra página web oficial en mentsbrillants.com.