Miguel Díaz y Carla Jiménez triunfan en el 20º GP de Ciclocross Coslada-IVECO-MC Madrid

COSLADA, 25 de noviembre de 2024.

Los ciclistas Miguel Díaz (UVES Bikes) y Carla Jiménez (Las Lindes) son los más fuertes en las carreras de élite/sub-23 del XX Gran Premio de Ciclocross Ayuntamiento de Coslada-IVECO-MC Madrid.

“A pesar de haber salido mal, por un problema mecánico con el pedal, me lo he tomado con paciencia y he ido remontando, poco a poco, hasta la línea de meta, consiguiendo así la victoria”, manifestaba Miguel Díaz, quien puntualizaba que “es un circuito muy divertido que me viene a la perfección y donde suelo entrenar habitualmente”.

“Aunque me caí en la salida, fui remontando, giro tras giro, y pude disputar una bonita victoria a Laura Lucas”, manifestaba Carla Jiménez como ganadora absoluta de la prueba femenina y en la categoría junior.

El Club Escuela Ciclista Coslada-Bicicletas Salchi organizaba la prueba en el parque situado junto a la calle Virgen de la Cabeza, en el barrio Barral-Ferial de Coslada. El evento reunía a cerca de 350 ciclistas de todas las categorías y edades, provenientes de diferentes puntos de la zona centro de España, para obtener puntos en la Copa de la Comunidad de Madrid de Ciclocross y el ranking de la RFEC. Además, se rendía un emotivo homenaje a Juan Carlos Castaño Moreta, expresidente de la Real Federación Española de Ciclismo y de la Federación Madrileña de Ciclismo, en reconocimiento a su destacada trayectoria y aportación al mundo del ciclismo y del ciclocross madrileño.

Miguel Díaz consigue su tercera victoria en Coslada

A las 9 de la mañana, con un cielo despejado y 8 grados de temperatura, comenzaba el XX Gran Premio de Ciclocross Ayuntamiento de Coslada-IVECO-MC Madrid y la prueba élite/sub-23. Desde el comienzo aceleraba el ritmo del grupo Jorge González (Deportes Ochando), mientras que el máximo favorito, Miguel Díaz, rodaba en puestos traseros, al haber tenido en la salida un problema con la cala del pedal. En la primera vuelta Díaz remontaba y pasaba primero por la zona en la que los corredores tenían que subir la bicicleta al hombro, aventajando en 25 segundos a un grupo formado por Jorge González, Gabriel Ochando (Deportes Ochando), Marcos Reinoso (Victory Endurance-Spiuk), Ángel Casillas (UVES Bikes), David González (Sanse-Elecox), Bruno Jiménez (Planet MTB), Manuel Sánchez (Salchi-Matrix) y Adrián López (EISUP- MTB Fuente de Moro). Según pasaban las vueltas, Díaz iba cogiendo más tiempo respecto a sus más directos rivales y en el ecuador de la prueba tenía 1 minuto sobre González y 1:20 segundos sobre Ochando y Reinoso. Así, el ciclista de UVES Bikes iba afianzando su ventaja hasta obtener el triunfo en la manga, tras un tiempo de 1:01:18 segundos, obteniendo la victoria en la categoría sub-23. A 1:11 segundos finalizaba Jorge González, segundo y primer élite; y Gabriel Ochando era tercero global y segundo también en élite, a 1:35 segundos. El podio sub-23 lo completaban Marcos Reinoso y David González (San Sebastián de los Reyes); mientras que en élite lo hacía Ángel Casillas.

Porris, Jiménez, Herrero, Gallego, Pato y García en féminas

A las 11 de la mañana partía la manga femenina. Las corredoras junior Carla Jiménez y Laura Lucas (Bicicletas Salchi) no tardarían en ponerse en cabeza para disputarse la victoria en un apretado sprint, a favor de Carla. Mientras que tercera de la prueba global y ganadora de máster-30 era Beatriz Gallego (Deportes Ochando). El podio junior lo completaba Celia Gutiérrez (El Tubular Élite); mientras que en máster-30 lo hacían Déborah Sánchez (Bicicletas Salchi) e Isabel Olmos (Enbici Grupo Salvaje). En máster-40 Sonia Pato (Avibike) era la más fuerte, por delante de Hogla Trindade González (EISUP- MTB Fuente de Moro) y Rocío Simaes (Tr3ce Bike). En máster-50 el podio lo formaban Angélica García (UVES Bikes), como ganadora, con Teresa Infante (Eduardo Chozas) y Raquel Montañés (ACCPTFE) acompañándola. En cadetes la victoria era para Gisela Herrero (Las Lindes), por delante de Sandra García (Bicicletas Rivas) y Erica Sofía Quero (UC Coslada). Y en sub-23 el triunfo era para Patricia Porris (Academia Ciclista CDE).

Díaz se imponía en cadetes y Casillas en junior

Rodrigo Díaz (Matrix-Salchi) era el más fuerte en cadetes, acompañándole en el podio Pablo Jiménez (Las Lindes) y Asier Gómez (Matrix-Salchi). Mientras que en junior ganaba Izan Casillas (San Sebastián de los Reyes), por delante de Hugo Zarapuz (EISUP- MTB Fuente de Moro) y Jeannot Plaza (Matrix-Salchi).

Fernández, Hernández , Lorca, Galguera y Fernández en máster

Las mangas de máster ofrecían un gran espectáculo. En máster-30 se imponía en solitario Josemi Fernández (Urbasa CC), por delante de Víctor González (Jonny Bike Club) y Jonatan López (Jonny Bike Club). En máster-40 se producía una gran disputa entre Alberto Sánchez (AC Hotels By Marriott) y Carlos Hernández (Cross Chicken), imponiéndose este último, y finalizando tercero el organizador de la prueba, Iván Martínez (Bicicletas Salchi). Daniel Lorca (EISUP- MTB Fuente de Moro) era el más fuerte en máster-50, por delante de Marcos de Tena (Bicicletas Salchi) y José Luis Rebollo (Ciclos Corredor). En máster-60 se imponía Luis Andrés Galguera (Norclean Team Cycling), acompañado en el pódium por Miguel Ángel Catalán (Tr3ce Bike) y Antonio Martínez. Y en máster-70 ganaba Antonio Fernández Matamoros (Alex Team Solidario), por delante del campeón de Europa, José Simaes (Tr3ce Bike).

Los líderes de la Copa de la Comunidad de Madrid tras la disputa de este Gran Premio de Coslada son Gabriel Ochando en la categoría de élite; Bruno Jiménez, en sub-23; Patricia Porris, en féminas sub-23; Hugo Zarapuz, en junior; Carla Jiménez, en féminas junior; Sandra García, en féminas cadetes; Alberto García, en cadetes; David Martínez (Kapelmuur-Hermitage CDE), en máster-30; Beatriz Gallego, en féminas máster-30; Carlos Hernández, en máster-40; Sonia Pato, en féminas máster-40; Daniel Lorca, máster-50; Angélica García, en féminas máster-50; y Miguel Ángel Catalán, en máster-60.

La entrega de trofeos y maillots era protagonizada por la entrega de una placa homenaje a Juan Carlos Castaño Moreta. Además, también recibían un reconocimiento por su apoyo al ciclocross de Coslada, Andrés Tomás Flor, miembro del CEC Coslada, y Luis Arteaga, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Coslada. César Martín, representante y director comercial de IVECO-MC Madrid; Carlos Pires, seleccionador de la Federación Madrileña de Ciclismo; Diego Sánchez, presidente en funciones de la Federación Madrileña de Ciclismo, y los integrantes del Club Escuela Ciclista Coslada-Bicicletas Salchi, Iván Martínez y Carlos Gómez Feito, eran los encargados de premiar a los ganadores.

Este Gran Premio de Ciclocross se realizaba gracias a la colaboración del Ayuntamiento y Concejalía de Deportes de Coslada, IVECO-MC Madrid, Shimano, Bicicletas Salchi, la Federación Madrileña de Ciclismo, la Real Federación Española de Ciclismo, Reformas RNE, Restaurante Berrendero, Bicicletas Félix Pérez, X-Sauce y Uves Bikes.