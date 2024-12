Nasopia: Girona se convierte en un nuevo destino para los amantes de la perfumería de autor

(Información remitida por la empresa firmante)

Girona da la bienvenida a Nasopia, un espacio único dedicado a los perfumes de autor que abrirá sus puertas el próximo 12 de diciembre de 2024. Ubicada en pleno centro de la ciudad, en la Calle Santa Clara, 49, Nasopia promete ser un punto de encuentro para quienes buscan fragancias exclusivas, auténticas y cargadas de significado

Girona, 18 de diciembre de 2024.-

La inspiración detrás de Nasopia

Nasopia es más que una tienda: es un homenaje a Sofía, la hija de Raquel y Manel, los fundadores del proyecto. Su curiosidad por el mundo y su manera de descubrirlo a través de los sentidos fueron la chispa que dio vida a este espacio. "Nasopia es la nariz de Sofía, su capacidad para explorar y sentir. "Queremos que todos puedan descubrir el universo olfativo con la misma fascinación y curiosidad que ella", explican los fundadores.



Nasopia se presenta como una biblioteca olfativa, un lugar donde cada fragancia cuenta una historia y transporta a quien la usa a un mundo único. Este espacio invita a experimentar, a conectar con las emociones y a descubrir que el perfume de autor es mucho más que un aroma: es arte, es identidad, es un viaje sensorial.



Un catálogo sin igual en el mercado

Nasopia reúne más de 80 marcas de prestigio internacional y cuenta con más de 800 referencias en su tienda física y 1.500 en su plataforma online (nasopia.com). Entre las marcas destacadas se encuentran Xerjoff, Nasomatto, Francesca Bianchi, Toni Cabal, Frederic Malle, y Kilian Paris, junto con las exclusivas Gravel, Les Bains Guerbois, Attar al Has y Botanicae, marcas que Nasopia distribuye en exclusiva en España.



"Queremos acercar los perfumes de autor a más personas, invitándolas a descubrir y explorar el fascinante universo niche," explica Raquel, cofundadora de Nasopia. La tienda online no solo ofrece fragancias excepcionales, sino también formatos accesibles como decants de 3 y 8 ml, discovery sets personalizados y suscripciones mensuales con nuestra selección personal, ideales para explorar nuevos aromas sin compromiso.



Una tendencia al alza

La perfumería de autor vive un momento de auge, respondiendo al interés creciente de consumidores que buscan autenticidad y exclusividad en sus fragancias. Según datos del sector, el mercado global de la perfumería niche crece a tasas de doble dígito, impulsado por la búsqueda de experiencias personalizadas y la creciente visibilidad del segmento en redes sociales y comunidades especializadas.



"Nasopia nace con el propósito de acercar el arte del perfume de autor a más personas, ofreciendo no solo fragancias únicas, sino también una plataforma educativa para descubrir sus historias y matices", explican sus fundadores.



Un consumidor que busca lo extraordinario

El perfil del consumidor de perfumes de autor es diverso, pero siempre marcado por la búsqueda de autenticidad y exclusividad. Desde coleccionistas apasionados hasta jóvenes de entre 20 y 30 años que desean diferenciarse y expresar su identidad a través de aromas únicos, Nasopia ofrece opciones para cada ocasión y personalidad.



Un proyecto con raíces sólidas

Nasopia es la nueva apuesta del Grupo Comas, una empresa familiar con más de 80 años de experiencia en el sector de la perfumería y la cosmética de lujo. Con seis tiendas físicas en Figueres, La Jonquera y El Perthús, el grupo ha construido su reputación a través de su profundo conocimiento del sector y su pasión por los perfumes de autor.



Más allá de lo convencional

"En Nasopia rechazamos las fragancias genéricas. Este espacio es un refugio para las narices inquietas, para quienes buscan el arte y la autenticidad en cada frasco," concluyen Raquel y Manel. Inspirados por Sofía, su tienda y su plataforma online prometen revolucionar el sector en España, invitando a todos a sumergirse en el universo único de los perfumes niche.



Un evento para celebrar

La inauguración de Nasopia ha contado con un evento exclusivo en el que se han dado cita personalidades del ámbito empresarial, cultural y social de Girona, así como representantes de las marcas más prestigiosas de la perfumería niche.



Con este nuevo espacio, Girona no solo amplía su oferta en el sector de lujo, sino que se posiciona como un destino clave para los amantes de las fragancias exclusivas. Nasopia invita a todos los curiosos y apasionados del perfume a adentrarse en un universo donde cada fragancia es un viaje y cada aroma, una historia por descubrir.







