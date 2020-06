‘Plan Inicia’, la nueva alternativa para emprender en un centro comercial de Carmila

Fiel a su espíritu innovador, Carmila quiere apoyar a los futuros emprendedores para que puedan abrir sus negocios dentro de sus centros comerciales con el fin de poder ayudarles trasladándoles toda su experiencia

Ante el panorama económico de incertidumbre generado por el coronavirus en España, muchos españoles se plantean emprender proyectos que les permitan obtener una mayor independencia económica. Según un estudio del Observatorio del Emprendimiento en España, el 96% de las personas emprendedoras cree que la crisis sanitaria actual aporta nuevas oportunidades para crear una empresa o abrir una línea de negocio y se encuentra en busca de nuevos mercados y clientes. Asimismo, este informe muestra que un 10% de la población española manifiesta su intención de emprender, un dato alentador para la regeneración empresarial y del empleo.



En este sentido, conocedora de las dificultades y la complejidad que conlleva el comienzo de la andadura empresarial, Carmila, propietaria y gestora de 78 centros comerciales contiguos a hipermercados Carrefour en España, fiel a su espíritu innovador, quiere apoyar a los futuros emprendedores para que puedan abrir sus negocios dentro de sus centros comerciales con el fin de poder ayudarles trasladándoles toda su experiencia.



De esta forma, la inmobiliaria de tercera generación lanza el ‘Plan Inicia’, una iniciativa dirigida especialmente a todos aquellos que estén pensando en abrir un nuevo negocio dentro de un centro comercial. Es una llamada directa a todas esas personas con inquietudes por montar su propio negocio con carácter, iniciativa, pasión y capacidad de aprendizaje y el aval de estar acompañados por los mejores profesionales.



Con el ‘Plan Inicia’, Carmila ofrece un asesoramiento personalizado 360º en el lanzamiento de su tienda, con un análisis pormenorizado de su proyecto empresarial, a través de un partner experto en retail. Éste analizará aspectos como la estrategia de su negocio, realizará un asesoramiento en temas de decoración y el lay out de la start-up. Además, la inmobiliaria pondrá a disposición del operador un equipo técnico especializado que le acompañará en el desarrollo de las obras de su establecimiento.



La inmobiliaria también trasladará su expertise en el posicionamiento omnicanal de sus centros comerciales, aportándole una ayuda adicional en la visibilidad digital del negocio: la creación y puesta en marcha de la página web del establecimiento y la apertura de sus perfiles en redes sociales, si todavía no cuenta con ellos. Además, Carmila formará a los emprendedores en Google My Business a través de una ficha de empresa en la Red facilitando así su posicionamiento online en las búsquedas, y pondrá a su disposición de manera gratuita una campaña en Google o Facebook. El ‘Plan Inicia’ que Carmila ofrecerá a estos empresarios también contará con el apoyo en la difusión mediática local y condiciones económicas exclusivas.



Y, una vez lanzado el negocio, Carmila pondrá a su disposición de estos nuevos operadores su conjunto de herramientas digitales a través del acceso gratuito a Néstor, la plataforma exclusiva de Carmila, con la que podrán beneficiarse, entre otras ventajas, del servicio de entrega a domicilio, venta de productos vía Whatsapp, servicio de entrega en el parking de los centros comerciales y visibilidad en el entorno web, entre otros.



En este sentido, fiel a su ADN comerciante, Carmila anima al futuro emprendedor a unirse a su gran familia de más de 2.800 comerciantes, repartidos en 78 centros comerciales, presentes en 32 provincias donde son líderes en centros comerciales de proximidad. Gracias a esta cercanía, los centros comerciales de Carmila se han consolidado en sus diferentes áreas de influencia como un espacio próximo, cercano y al alcance de una gran familia de clientes consolidados que ya cuenta con 230 millones de visitas anuales. La inmobiliaria coloca al futuro emprendedor en el centro de su estrategia con el fin de ayudarle a adquirir notoriedad y el desarrollo del negocio deseado dentro de sus centros comerciales y así ejercer su rol como dinamizador de la economía en las regiones españolas en las que está presente.



Con este lanzamiento, Carmila se posiciona una vez más al lado del comerciante, en este caso cerca de todos aquellos empresarios que buscan una nueva oportunidad para el desarrollo de sus proyectos y objetivos a raíz de la situación generada por la expansión del coronavirus.







