Repara tu Deuda Abogados cancela 122.688 euro en Cáceres (Extremadura) con la Ley de Segunda Oportunidad

El exonerado tuvo que cerrar su empresa por la crisis de 2008 y no logró hacer frente a la financiación solicitada.

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 122.688 euros a un hombre en Cáceres (Extremadura).

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: "su estado de insolvencia se originó a raíz de la solicitud de financiación para mantener su mercantil operativa durante la crisis del año 2008. No obstante, debido a la deuda acumulada, se vio obligado a cerrarla. Procuró ir abonando las cuotas de toda la financiación, trabajando por cuenta ajena. No obstante, sus ingresos no fueron suficientes para abonar los pagos pendientes. Finalmente, se vio inmerso en una situación de sobreendeudamiento de la que ha salido a través de esta herramienta legal".

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, el concursado puede empezar una nueva vida libre de deudas tras dictar el Juzgado de Primera Instancia nº1 de Cáceres (Extremadura) la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en su caso, con lo que queda libre de las deudas contraídas.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su actividad como despacho especializado en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en septiembre del mismo año 2015 en el que comenzó la tramitación de esta legislación. En todo este tiempo ha logrado superar la cifra de 280 millones de euros cancelados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

El despacho de abogados representa a más de 27.000 particulares y autónomos que han puesto su caso en sus manos para poder tener una nueva vida. Algunos de los ya exonerados, al comprobar en primera persona cuáles son los beneficios de acogerse a este mecanismo, recomiendan a familiares y conocidos empezar el proceso lo antes posible.

El perfil de particulares y autónomos que caen en estado de insolvencia y acuden a la ley para eliminar sus deudas es muy variado: pequeños empresarios que pusieron en marcha un negocio o realizaron en él inversiones con resultados negativos, personas en situación de desempleo o en complicadas circunstancias laborales, particulares que han sido víctimas de algún tipo de engaño o que sufren alguna enfermedad, etc.

El despacho ofrece en paralelo el análisis y estudio de los contratos que han sido firmados por las personas con los bancos y las entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

