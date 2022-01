Saludquiropractica Valencia habla sobre: Síndrome "Text Neck" cada vez más habitual entre sus pacientes

Rigidez del cuello, dolor de hombros, etc. Probablemente se sufre Síndrome Text Neck, conocido también por el síndrome del cuello de texto

¿De qué trata el Síndrome Text Neck?

Mirar el móvil en tiempos prolongados obliga a los hombros a estar en una posición adelantada y flexionar la cabeza, ocasionando dolores de cuello y rigidez, una dolencia llamada Síndrome Text Neck o cuello del texto.



¿Por qué ocurre esto?

3 horas y 30 minutos el tiempo medio que pasa una persona sobre su smartphone diariamente(*). Esta información les enseña mucho sobre la hiper conexión, pero un poco menos sobre las consecuencias físicas. Esta postura que cogen cuando miran el móvil, los ojos fijados en sus pantalla, cabeza hacia adelante, los hombros hacia dentro tienen muchas repercusiones sobre la postura: esto se llama el Síndrome de cuello de texto o text neck en inglés y cada vez son más personas quienes sufren de esta dolencia de manera inconsciente.



¿Cuáles son los síntomas del Síndrome Text Neck?

Cuando leen, escriben, o scrollemos sobre Instagram, el peso de la cabeza (media de 4,5Kg) aumenta. Una inclinación de 15 grados de la cabeza, que es poco, corresponde a una cabeza que pesa 12 Kg. Pero cuando se pasa a 45 grados de inclinación, el peso de la cabeza pasa a 22Kg. Es como si se tuviera que llevar una pack de agua de 6 botellas de 2 litros sobre la cabeza.



¿Cuáles son las consecuencias?

Rigidez y cuello dolorido.



Cada vez más en saludquiropractica.es, tratan este tipo de dolencia que sigue en aumento entre sus pacientes. Donde pueden estimar que 70 % de mujeres y 60 % de hombres están afectados de este síndrome y donde han detectado que no tiene edad, sufriendo esta dolencia desde adolescentes hasta los jubilados, la mayoría gente activa.



“Las personas van a tener una postura hundida, con la chepa que sale cada vez más.” afirma Romain Foucaud, Dr en Quiropractica.



Llevan observando que cada vez más pacientes vienen con los hombros hacia dentro y mucha rigidez a nivel de la columna cervical (el cuello). Poco a poco la movilidad disminuye de cabeza y las contracturas aparecen al nivel del cuello, de los hombros y de los trapezios hasta los músculos pectorales. Este cambio postural tiene por repercusión, dolores de cabeza, de cuello, pérdida de concentración y fatiga crónica.



Algunos ejercicios permiten aliviar los dolores, como por ejemplo la movilidad en círculos del cuello y de los hombros, mover su pelvis para enderezarse.



Suelen aparecer dolores musculares crónicos como un punto doloroso que aparece en las cervicales, en la base del cuello sobre los trapezios. Esto se suele tratar fácilmente, pero si no cambian los hábitos, en situaciones extremas las hernias discales se desarrollan provocando braquialgia, adormecimiento de las manos o de los brazos, hasta pérdida de la fuerza muscular.



¿El ordenador, parte de la solución?

Para evitar desarrollar este síndrome, obviamente la solución no es prohibir el uso de los móviles, pero sí se puede revisar el uso que se hace. Seguro que ciertas cosas se pueden hacer con el ordenador; contestar a los correos electrónicos, búsquedas en Google, etc.



“Es esencial realizar pausas y regularmente alejarse de las pantallas”, indica Romain Foucaud.



Una de las soluciones que propone el Dr Romain Foucaud es no escribir textos o mensajes con los dedos, sino utilizar el dictado, o añadir un teclado bluetooth a la tablet. Pero al final, el reto principal es limitar el tiempo de pantalla al mínimo.



En las consultas de: salud quiropráctica Valencia, Torrent, Alzira, se encontrarán soluciones a esos tipos de problemas para revisar la columna vertebral. Se puede coger cita desde su página web para la realización de un reconocimiento completo, o llamar al 961555942.



(*) cifras del informe anual “The state of Mobile 2021” de la sociedad App Annie.







