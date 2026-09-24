Subetucoche.Es lleva la compraventa de coches más allá de los portales tradicionales - SUBETUCOCHE.ES

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de septiembre de 2026. Publicar un vehículo y esperar la llegada de compradores ha sido durante años la mecánica habitual de buena parte de los portales de compraventa de coches. Sin embargo, entre el primer contacto y el cierre de una operación existe un recorrido mucho más amplio: responder consultas, ordenar oportunidades, concertar visitas, comparar precios o localizar nuevos vehículos para el stock.

Es precisamente en esas tareas donde busca marcar distancias Subetucoche.es, un nuevo portal para particulares y profesionales que acaba de iniciar su actividad. Su llegada introduce una propuesta poco habitual en el mercado actual al reunir en un mismo espacio un CRM, Carlos IA como agente de IA 24/7, una agenda de visitas y un mercado privado de vehículos de particulares al que acceden profesionales verificados.

Cuando publicar un coche es solo el principio

Una de las principales diferencias del nuevo portal está en lo que sucede después de recibir el primer contacto. Los profesionales disponen de un CRM integrado que permite centralizar los leads y las visitas, evitando que la función de la plataforma termine una vez que comprador y vendedor han entrado en contacto.

Dentro de este sistema se encuentra Carlos IA, un agente de IA 24/7 orientado a la gestión comercial. La herramienta responde mensajes de compradores, clasifica los leads y trabaja junto a una agenda integrada para organizar las visitas. De esta manera, publicación, captación de contactos y seguimiento comercial forman parte de un mismo espacio.

A estas funciones se suma un mercado de compra directa reservado a profesionales. Los concesionarios verificados pueden acceder a vehículos que los particulares han decidido ofrecer exclusivamente en este circuito, convirtiéndolo también en una vía de aprovisionamiento de stock.

La plataforma ha sido desarrollada desde cero por dos jóvenes procedentes del mundo de la compraventa de vehículos. Su experiencia previa en el sector ha servido para identificar carencias del funcionamiento habitual y trasladarlas al diseño de las distintas funcionalidades del proyecto.

Un mercado privado que abre otra vía entre particulares y profesionales

La diferenciación también alcanza al particular. Subetucoche.es permite publicar gratuitamente un vehículo para el público general o mantenerlo fuera del catálogo abierto y ofrecerlo únicamente a profesionales verificados. En este último caso, varios concesionarios pueden presentar ofertas por el mismo automóvil.

Antes de recibir propuestas, el vendedor completa un informe de estado con fotografías e información sobre golpes, ruedas, frenos, kilometraje y siniestros. El documento no establece una tasación, sino que recoge las condiciones del vehículo para que los profesionales puedan formular sus ofertas con esa información. El propietario mantiene la posibilidad de negociar, plantear contraofertas, rechazar propuestas y escoger finalmente comprador.

El lanzamiento incorpora además un comparador de hasta cuatro vehículos, análisis automático de precios de mercado e mensajería integrada. Los concesionarios con distintivo de verificación han pasado un proceso de comprobación de documentación empresarial y la plataforma actúa como intermediaria, sin formar parte de las operaciones de compraventa.

También disponible mediante aplicación para iPhone y Android, el proyecto reúne búsqueda y publicación de vehículos con funciones de gestión comercial, comparación, información y venta privada. La combinación de estas características constituye el eje de su llegada al mercado: ampliar las posibilidades habituales de un portal de compraventa y concentrar en un mismo servicio soluciones dirigidas tanto a profesionales como a particulares.

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