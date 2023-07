The Fresh Poke abre su décimo local en Andalucía

(Información remitida por la empresa firmante)

Huelva, 13 de julio de 2023.

The Fresh Poke, cadena pionera en abrir el concepto de ‘Poke Bowls’ en España y Europa, llega a Andalucía, concretamente al Centro Comercial Holea Huelva con su buque insignia (Flagship Store). Otras ciudades en las que, la marca de comida rápida saludable, The Fresh Poke se ha afianzado son: Barcelona, Madrid o Santander

Si se buscan opciones saludables y sabrosas, ahora ya se puede disfrutar de The Fresh Poke en el Sur de España; Huelva. La cadena líder en Poke Bowls, con locales en ciudades como Barcelona, Madrid o Santander aterriza en la planta alta de uno de los Centros Comerciales con más afluencia del Sur, Centro Comercial Holea, apostando por la calidad y la frescura en cada uno de sus bowls.



El nuevo local de The Fresh Poke, en Huelva, se convierte, además del décimo local en la tienda más representativa de la marca; el Flagship Sore. El nuevo establecimiento de The Fresh Poke se encuentra en medio de un entorno idílico entre enredaderas, palmeras y vegetación natural.



El Flagship Store de The Fresh Poke se caracteriza por su gran forma ovalada y la constante luz natural que entra por sus grandes cristaleras. Un total de 260 metros cuadrados entre el interior y las terrazas y toda una gran variedad de elementos e identidad corporativa de la marca que arroparán la experiencia más representativa de la marca líder en Pokew Bowls.



The Fresh Poke, pendiente siempre de todos los detalles, en esta nueva apertura, ha hecho un guiño a todos los onubenses y todo aquél que visita Punta Umbría. En uno de sus elementos decorativos.



Para foodies, veganos, vegetarianos, celíacos, amantes de la comida sana y atrevidos

En The Fresh Poke se puede disfrutar de una experiencia gastronómica única, con ingredientes frescos y de proximidad que garantizan explosiones de sabor en cada bocado. Además, su variedad de opciones y sus innovaciones hace que la cadena de Poke Bowls destaque por encima de todos sus competidores.



Desde la gama ‘Fresh’ con los clásicos Poke Bowls de la marca como el Salmón o California Poke, la gama ‘Premium’ con Poke de Burrata o de Langostinos hasta la gama Vegetariana y Vegana con pollo vegetal braseado, falafel de remolacha o su tofu marinado 24 horas en una salsa secreta de la marca. Por si fuera poco, mensualmente lanzan un Poke del Mes nuevo para los más atrevidos. Por ejemplo, el de este mes es con Queso Feta.



La innovación en carta de la cadena The Fresh Poke va más allá. Sus salsas de obrador le dan ese punch a 'tú Poke favorito'. Desde la Salsa Mango Cremosa, Chili Crab , Salsa del Chef o Salsa Picante con Cacahuete. Una gran variedad de opciones que, junto a su frescura y calidad, acaban de perfeccionar cada uno de sus Poke Bowls para que los disfrutes en uno de sus establecimientos, para llevar o pedir a domicilio.



Todo ello ha logrado posicionar a The Fresh Poke como marca de referencia en Poke Bowls y en comida rápida saludable.



Se puede visitar el The Fresh Poke más cercano en las siguientes direcciones:



• Travessera de Gràcia 90, Barcelona







• Av. Diagonal 357, Barcelona



• C/Sancho Ávila, 171, Barcelona



• Gran Via Corts Catalanes 137, Barcelona



• C/Aragó, 232, Barcelona



• Parque Comercial Bahía Real, Cantabria



• C/Cádiz 18, Santander



• Paseo de la Castellana 218, Madrid



• Juan de Mariana 19, Madrid



• Ronda Exterior Zona Sur, s/n, Huelva



O pedir a través de su web: www.thefreshpoke.es o App The Fresh Poke, disponible en iOS y en Android.



'¿Te subes a su ola? Fresh Vibes'







