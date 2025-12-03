La vivienda en el sur de Sevilla se encarece y roza máximos históricos - INMOBILIARIA RK SEVILLA SUR

Sevilla, 3 de diciembre de 2025.- El precio de la vivienda en el sur de Sevilla continúa en ascenso y amenaza con alcanzar nuevos máximos históricos antes de finalizar el año. Según los últimos datos de portales inmobiliarios y profesionales del sector, entre ellos la inmobiliaria RK Sevilla Sur, zonas como, Heliópolis, Los Bermejales, El Porvenir y Reina Mercedes se han convertido en algunos de los puntos más tensionados del mercado residencial sevillano.

A diferencia de otros distritos donde los precios han mostrado ligeros ajustes en las últimas semanas, el sur de la ciudad mantiene una tendencia firme al alza, impulsada por la escasez de oferta, la cercanía a grandes infraestructuras sanitarias y educativas, y la elevada demanda de compradores que buscan vivienda habitual.

Los Bermejales se ha consolidado como uno de los barrios más atractivos para familias y compradores que buscan viviendas amplias, zonas verdes y buena conexión con la SE-30. En el último trimestre, el precio medio ha subido aproximadamente entre un 3 % y un 5 %, dependiendo del tipo de vivienda. Heliópolis, por su parte, continúa siendo una zona singular por su oferta limitada —principalmente casas unifamiliares y chalets — lo que provoca que cualquier inmueble que sale al mercado genere una fuerte demanda y se venda en tiempos reducidos.

Los Bermejales y Reina Mercedes muestran el crecimiento más rápido

El nuevo desarrollo residencial de Palmas Altas, muy vinculada a la ciudad de la Justicia, Centro Comercial Lagoh y nuevo Hospital ha sido clave en el repunte de los precios. La vivienda usada está experimentando subidas sostenidas, impulsadas en parte por compradores que buscan una alternativa más asequible a los barrios del casco urbano.

Reina Mercedes, ligada al entorno universitario, está viviendo un aumento notable tanto en compra como en alquiler. La falta de vivienda disponible y la alta rotación estudiantil están presionando los precios al alza.

En estas zonas, contar con la opinión de expertos locales se ha vuelto fundamental para entender la evolución del mercado y saber cuándo puede ser interesante tasar una vivienda o ponerla en venta.

Oferta limitada y demanda estable: la combinación que dispara los precios

Los expertos coinciden: la zona sur de Sevilla carece de nuevo suelo disponible, y los proyectos en desarrollo avanzan a un ritmo lento. Al mismo tiempo, la demanda permanece estable, con especial interés por parte de familias jóvenes y profesionales sanitarios y docentes que buscan proximidad a sus centros de trabajo.

Esta combinación ha generado un mercado donde los precios no solo se mantienen, sino que continúan subiendo a pesar del contexto económico y de las subidas de tipos de los últimos años.

El alquiler también sube con fuerza

No solo la compraventa está tensionada. En alquiler, barrios como Bermejales, Tiro de Línea o La Oliva han visto incrementos significativos debido a la escasez de oferta y al perfil de inquilinos con contratos estables.

El precio medio del alquiler en el sur de Sevilla ha aumentado entre un 6 % y un 10 % interanual, situándose ya en niveles similares a los de barrios tradicionalmente más caros como Triana o Los Remedios.

¿Qué esperan los expertos para 2026?

La previsión para los próximos meses apunta a una continuidad en la tendencia alcista, especialmente si no se desbloquean nuevos desarrollos urbanísticos. Las operaciones de compraventa en zonas como Los Bermejales y Heliópolis seguirán siendo rápidas y con escaso margen de negociación.

En cuanto al alquiler, todo apunta a que la demanda seguirá superando a la oferta, lo que mantendrá la presión sobre los precios.

Puntos de referencia en el sur de Sevilla

