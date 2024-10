El World Green Economy Summit 2024 organiza una Mesa Redonda Ministerial de Alto Nivel

(Información remitida por la empresa firmante)

La décima edición del evento acogió a una importante cantidad de personalidades que trataros aspectos relacionados con el Medio Ambiente y el Cambio Climático

Dubai, 7 de octubre de 2024.- El Décimo World Green Economy Summit (www.WorldGreenEconomy.org) acogió una mesa redonda de alto nivel a la que asistieron S.E. Surangel Whipps Jr, Presidente de Palau; SI. la Dra. Amna bint Abdullah Al Dahak, Ministra de Cambio Climático y Medio Ambiente de los Emiratos Árabes Unidos; SI. Abdulla Balalaa, Ministro Adjunto de Energía y Asuntos Sostenibles del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos; el Dr. Mahmoud Fathallah, Director del Departamento de Asuntos Ambientales y Meteorología y Jefe de la Secretaría Técnica del Consejo de Ministros Árabes. También se sumaron los Representantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, juntos a los Embajadores y Delegados de los 86 Estados Miembros de la Global Alliance on Green Economy (GAGE).



En su discurso de apertura, el S.E. Saeed Mohammed Al Tayer, Presidente de la Organización Mundial para la Economía Verde, dio una calurosa bienvenida a todos los participantes, expresando su profundo agradecimiento por su activa participación. Subrayó que la reunión está perfectamente en línea con el liderazgo visionario de S.S. Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente de los Emiratos Árabes Unidos, y S.S. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente y Primer Ministro de los Emiratos Árabes Unidos y Gobernante de Dubai, que tiene como principal objetivo la promoción de la economía verde, encaminada a abordar el cambio climático y limitar el calentamiento global.



"La décima edición del World Green Economy Summit, celebrada bajo el patrocinio de Su Alteza el Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ofrece una oportunidad única para generar impulso hacia la COP29 en Bakú, Azerbaiyán. Nuestras discusiones de hoy ayudarán a establecer la agenda global para avanzar en todos los avances en la economía verde y la acción climática. Estamos absolutamente seguros de que la cooperación internacional es de fundamental importancia para el éxito y la Global Alliance on Green Economy (GAGE) sirve como una herramienta esencial para garantizar que se puedan activar alianzas y colaboraciones transfronterizas en diversos sectores para lograr nuestras ideas. La reunión de hoy marca un momento crucial para el futuro del planeta y un paso ejemplar en nuestros esfuerzos por explorar caminos completamente nuevos que puedan llevarnos hacia una economía cada vez más verde, lo que representa un hito en la sostenibilidad y un motor clave para la prosperidad y el desarrollo en todo el mundo. Espero escuchar sus valiosos conocimientos y experiencias para que podamos trabajar juntos para desarrollar soluciones innovadoras y viables que nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos y ambiciones en materia de cambio climático", añadió Al Tayer.



La sesión ministerial fue testigo de debates críticos sobre el papel de la economía verde en el logro de los objetivos del histórico Consenso de los EAU, alcanzado durante la COP28, con el objetivo de acelerar la transición hacia las energías renovables y mejorar la eficiencia energética. Lo anterior ha producido implicaciones clave, en particular la adopción del desarrollo de estrategias nacionales de economía verde para todos los Estados miembros, el fortalecimiento de los compromisos para alinear las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) y los Planes Nacionales de Adaptación (PAN) con el Acuerdo de París, la colaboración perpetua dirigida a promover iniciativas de financiación climática y explorar el papel de la economía circular en la mejora del desarrollo sostenible. Además, los participantes subrayaron la necesidad de establecer bases sólidas para la cooperación internacional en términos de finanzas, tecnología y desarrollo de capacidades para lograr objetivos compartidos.



Distribuido por APO Group en nombre de World Green Economy Summit (WGES).







