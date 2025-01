El grado en Odontología de UIC Barcelona logra la certificación en excelencia de AQU por su calidad académica

(Información remitida por la empresa firmante)

La titulación de la Facultad de Odontología se convierte en el único grado en Odontología de Cataluña en contar con este reconocimiento que otorga la Agencia del Sistema Universitario Catalán (AQU Catalunya) tras un meticuloso proceso de acreditación.

Barcelona, 24 de enero de 2025.- El Grado en Odontología de UIC Barcelona ha recibido la acreditación de progreso hacia la excelencia por parte de la Agencia del Sistema Universitario Catalán (AQU Catalunya), convirtiéndose en la única titulación de este campo en obtenerla en Cataluña. Este reconocimiento refuerza el compromiso de la Universidad y de la Facultad con la excelencia académica y consolida al programa como una referencia en el ámbito universitario.

El proceso de acreditación incluyó la visita a las instalaciones de la Facultad de Odontología en el Campus Sant Cugat de un comité externo el pasado 17 de junio de 2024 que, tras una exhaustiva evaluación, destacó como principales puntos fuertes del Grado la vinculación profesional del profesorado, estableciendo una conexión directa con el sector profesional que enriquece la formación; la excelencia en docencia clínica, gracias a las instalaciones de primer nivel y los resultados de aprendizaje sobresalientes de los estudiantes; así como la orientación y la elevada inserción laboral de los estudiantes.

El gran número de solicitudes para estudiar el grado en Odontología de UIC Barcelona, reflejo del interés y prestigio de la titulación; y el compromiso de la Universidad con el talento, favoreciendo el acceso a la titulación de jóvenes con recursos económicos limitados mediante ayudas y becas, han sido otros de los puntos fuertes recogidos por el comité evaluador de AQU Cataluña.

El Grado en Odontología de UIC Barcelona es actualmente el único título en Cataluña con esta acreditación de progreso hacia la excelencia, según se puede consultar en el portal oficial de Estudios Universitarios de Cataluña (EUC).

Reconocimiento oficial de másteres propios: un paso más hacia la excelencia académica internacional.

A partir de este curso académico, cinco másteres propios de la Facultad de Odontología han sido reconocidos como másteres oficiales a nivel nacional. Este importante avance consolida la calidad y prestigio de la oferta formativa de la Facultad, reforzando su compromiso con la excelencia académica y su proyección internacional.

"Como responsables de la formación de los futuros odontólogos, estamos muy orgullosos de este reconocimiento, que no solo avala la calidad del programa, sino que también nos motiva a seguir trabajando en la mejora continua y en la consolidación de una oferta académica de excelencia", explica el Dr. Lluís Giner, decano de la Facultad.

Sobre la Facultad de Odontología de UIC Barcelona.

La Facultad de Odontología de UIC Barcelona es un referente internacional en formación, investigación y en salud innovación bucodental. Líder en los principales rankings nacionales e internacionales, la Facultad ocupa la primera posición en el ranking CyD, segunda posición a nivel nacional en el QS World University Rankings y en el ranking 50 Carreras de El Mundo, y ha consolidado la clasificación en 'Dentistry & Oral Sciences' en el Shanghai Ranking's. Global Ranking of Academic Subjects 2023, situándose en tercera posición a nivel nacional. Asimismo, la Facultad de Odontología ha completado el tercer año del Programa Leader Excellence, obteniendo el certificado de la Association of Dental Education in Europe en reconocimiento de la dedicación y mejora continua en la calidad de la educación dental.

Además, su excelencia investigadora queda reflejada en el Ranking of the World Scientists 2024 de la Universidad de Stanford, donde cuatro de sus profesores figuran entre el 2 % de los científicos más citados del mundo. Asimismo, fruto de su excelencia docente y su ADN internacional, la Facultad de Odontología de UIC Barcelona es la primera universidad nacional acreditada por el Programa de Reconocimiento de Educación Continua de la American Dental Association (ADA CERP) para la formación continua.

El compromiso social es otro de los pilares estratégicos de la facultad, que queda plasmado en iniciativas como el programa Caring for Smiles, Changing Lives, cuyo objetivo principal es ofrecer atención bucodental, con énfasis especial en la prevención y mantenimiento de la salud, a los colectivos más vulnerables al mismo tiempo que contribuye a formar a los futuros odontólogos desde una vertiente integral y humanista. Para ello, la Facultad de Odontología cuenta con la Clínica Universitaria de Odontología y participa en proyectos solidarios en colaboración con entidades, entre las que se encuentran ayuntamientos, centros de asistencia primaria, fundaciones y otras organizaciones públicas y privadas.

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Vinculada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 17 dobles grados, 45 dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con tres clínicas universitarias situadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de Odontología, Support - Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuides UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y cuidados paliativos.

