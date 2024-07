El investigador del ICMol Rafael García Meseguer, premiado por la Real Sociedad Española de Química

VALÈNCIA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Rafael García Meseguer, investigador del Theoretical Chemistry Group del Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) de la Universitat de València (UV), ha sido galardonado con el Premio José Elguero Bertolini de la RSEQ, en la categoría postdoctoral, por su trabajo sobre modelización computacional para la degradación de un tipo de poliéster de uso común.

Con este premio, el Grupo Especializado de Química y Computación (GEQC) de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ) reconoce el artículo titulado 'Insights into the Enhancement of the Poly (ethylene terephthalate) Degradation by FAST-PETase from Computational Modeling', publicado en Journal of the American Chemical Society, en 2023, y destacado en su portada.

El trabajo, según el jurado, proporciona valiosos conocimientos sobre la mejora de la degradación del polietileno tereftalato (PET) mediante la enzima FAST-PETase, utilizando modelos computacionales avanzados.

El tereftalato de polietileno (PET) es un tipo de plástico de poliéster ampliamente utilizado en la fabricación de ropa y envases, aunque también es uno de los plásticos más desechados tras un solo uso. La descomposición del PET mediante enzimas ha generado un gran interés, especialmente tras el descubrimiento de las enzimas PETasa, capaces de degradar este plástico.

El premio destaca, "no sólo la excelencia de García Meseguer en el campo de la química y la computación, sino también el compromiso del ICMol con la investigación de vanguardia y la innovación científica", recalca la institución académica en un comunicado.