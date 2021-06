José Capmany, premiado por la IEEE Photonics Society por sus "excepcionales contribuciones" a la fotónica

VALÈNCIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director del Photonics Research Labs-iTEAM y profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación (ETSIT) de la Universitat Politècnica de València (UPV), José Capmany, ha recibido de la IEEE Photonics Society, "la sociedad más importante en todo el mundo en el ámbito de la fotónica", su Engineering Achievement Award.

Se trata de un premio que reconoce las "excepcionales y pioneras contribuciones" del profesor de la UPV al campo de la fotónica. Capmany es, además, el primer español que recibe este galardón, que la IEEE Photonics Society concede desde hace 30 años.

"Para mí es un gran orgullo que la IEEE Photonics Society me conceda esta distinción que viene a reconocer no solo mi trabajo, sino también el de mis compañeros de grupo y muy especialmente el de mis socios cofundadores de iPronics. Este galardón es especialmente significativo porque destaca de forma combinada la excelencia científica junto con la ingeniería y transferencia basada en dichos resultados", destaca Capmany en un comunicado.

La fotónica constituye una "auténtica revolución" en el campo de las telecomunicaciones, un "antes y un después" que repercutirá en el sector industrial, pero también en el día a día. Sus aplicaciones son múltiples: facilitará, por ejemplo, las comunicaciones 5G o el coche autónomo y acerca un poco más a la computación cuántica y a la neuromórfica, que desarrolla chips que imitan la red de neuronas de nuestro cerebro y sus conexiones

"Todas estas aplicaciones requieren de una alta flexibilidad y un procesado de grandes cantidades de datos a mucha velocidad. Eso es lo que ofrecen tanto la fotónica de microondas como la programable; esta última es la base para obtener chips capaces de responder a lo que exigen estas y otras muchas aplicaciones. Y en ello trabajamos desde el PRL-iTEAM de la Politècnica de València", explica José Capmany.

MÚLTIPLES RECONOCIMIENTOS

Nacido en Madrid en 1962, José Capmany Francoy está considerado como uno de los expertos más destacados en el ámbito de las comunicaciones ópticas a nivel nacional e internacional. Así lo refrendan sus múltiples reconocimientos, como el Premio Nacional de Investigación en el área de Ingenierías 2020 que recibió el mes pasado, el premio Rei Jaume I de Nuevas Tecnologías en 2012, la Presidential Fellowships para científicos distinguidos, otorgada por la Academia China de las Ciencias (2015) o la ERC Advanced Grant que obtuvo en 2017 del Consejo Europeo de Investigación (ERC, por su sigla en inglés), para llevar a cabo el proyecto UMWP-Chip, en el que trabaja actualmente.

Doctor Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en Ciencias Físicas, Capmany es catedrático de Fotónica en la Universitat Politècnica de València desde 1996. De 2002 a 2016 dirigió del Instituto iTEAM de esta institución, donde actualmente es responsable del Photonics Research Labs.

Es socio cofundador de las empresas spin-off VLC Photonics, iPronics Programmable Photonics y Ephoox. Además, el catedrático de la UPV es Fellow Member del Institut of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) y de la Optical Society of America (OSA) y representa a España en el Comité de Gestión de la Conferencia Europea de Comunicaciones Ópticas (ECOC).