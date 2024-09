Unas 1.800 personas asisten a los desfiles del CLEC Fashion festival de València

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unas 1.800 asistentes es el balance de CLEC Fashion festival, un "nivel óptimo de visitas" para la pasarela, que se ha celebrado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València los días 20 y 21 de septiembre).

Un total de 22 modelos femeninas y 9 masculinos desfilaron este fin de semana presentando un total de 250 looks el viernes y 220 el sábado. Los medios acreditados para cubrir el festival fueron 375 y las horas totales de desfiles superaron las 5 horas. El resto, lo llenaron las propuestas musicales, de danza, gastronomía, las charlas y la jornada inaugural de "Elevator Pitch", detalla la organización en un comunicado.

Dentro del programa del certamen, se han entregado en L'Hemisfèric los Premios CLEC SúperStar 2024. El escritor y periodista valenciano Máximo Huerta, en comunicación; el arquitecto Ramón Esteve, en el apartado de arte; Marta Ortiz de Matiz Life, en la nueva categoría de emprendedurismo; la empresa ERUM en sostenibilidad; y Tony Glenville, en moda e Isabel Jordá de "Isabelle is my name" en emergentes jam sido los galardonados.