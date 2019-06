El 50% de los usuarios de tecnología no utiliza medidas que protejan su intimidad, según un estudio de S2 Grupo

Publicado 26/06/2019 11:24:15 CET

VALÈNCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 50 por ciento de los usuarios de tecnología no utiliza medidas que protejan su intimidad, según un estudio realizado desde la empresa de ciberseguridad S2 Grupo, a través de su blog Hijosdigitales.es. La encuesta también refleja que solamente el 8% reconoce tapar la webcam y menos del 18% revisa los permisos que solicitan las apps.

Expertos de la empresa subrayan en un comunicado que los móviles se han convertido en uno de los "principales objetivos" de los ciberdelincuentes, por lo que subrayan que es "fundamental" considerarlos como ordenadores.

La principal vía para evitar que sean infectados con malware es instalar un antivirus adecuado así como descargar apps únicamente de las tiendas oficiales, no instalar archivos .apk y no conectarlos a USB públicas.

De acuerdo con la encuesta realizada desde su blog Hijosdigitales.es, el 50,7% de los usuarios de teléfononos móviles, ordenadores u otros sistemas aseguran no utilizar ninguna medida que proteja su intimidad.

Expertos de la compañía han destacado que el robo de fotos o vídeos personales así como otros datos de gran valor como son las contraseñas de redes sociales o bancos son algunos de los principales ciberpeligros.

"Ya lo anunciamos a principios de año y lo hemos comprobado en las noticias que han aparecido en los últimos días, los smartphones se han convertido en uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes y estos actúan distribuyendo malware a través de las apps, principalmente", ha explicado el socio-director de S2 Grupo José Rossell.

"Era de esperar que esto sucediera porque el teléfono móvil nos acompaña todo el día y es uno de los dispositivos que más utilizamos para realizar operaciones en la red y contiene mucha información confidencial, como fotos y contraseñas, que son de gran valor para los ciberdelincuentes", ha explicado Miguel A. Juan, socio-director de S2 Grupo.

De la encuesta realizada, también se extrae que únicamente el 17,9% de los usuarios revisan los permisos que solicitan las apps que se instalan en sus teléfonos o tablets. Desde S2 Grupo se ha recordado que estos deben ser revisados para comprobar que los permisos que solicitan son "coherentes" con la función que van a desempeñar.

Por ejemplo, apuntan que no es lógico que una app de linterna solicite el acceso a los contactos o a la wifi para su funcionalidad, pero sí a la cámara de fotos para utilizar el flash. Junto a esto, el 33,8% reconoce haber dado información "sensible" a algunas apps, pero afirma desconocer que esto pudiera implicar algún riesgo.

Sin embargo, el 16,6% ha afirmado que sí han dado este tipo de información conociendo y asumiendo los riesgos que pueden correr. Por último, únicamente el 8,6% afirma tapar la webcam de sus dispositivos cuando no la están utilizando.

CÁMARA EN FUNCIONAMIENTO

En ese sentido, expertos de S2 Grupo han explicado que existen diferentes tipos de malware que pueden hacer que la cámara se ponga en marcha sin encender la luz indicativa y esto podría suponer un "grave riesgo" para la intimidad porque "podrían grabarse escenas íntimas sin consentimiento ni conocimiento de la persona".

Ante esta posibilidad, expertos del Laboratorio de Malware de S2 Grupo han explicado que una de las principales medidas que puede ayudar a evitar que un teléfono móvil se vea infectado por cualquier tipo de virus es, como sucede con los ordenadores, instalar un antivirus que funcione correctamente y que esté actualizado.

Además, se recomiendan otras acciones como descargar solo aplicaciones desde las tiendas oficiales; no utilizar archivos .apk porque pueden estar infectados y que suelen encontrarse en internet con el "gancho" de ofrecer las funciones Premium de una aplicación sin tener que pagar; revisar los comentarios de los usuarios de la aplicación y que los permisos que solicitan las apps son coherentes con la función que van a desempeñar; no conectar el Smartphone a una USB pública porque pueden estar infectadas y no acceder a información "sensible", como son las redes sociales, si se utiliza una wifi pública.