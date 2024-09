Unos 500 cantores pondrán voz a la presentación de las versiones para coro de los versos de Estellés

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Institució Alfons el Magnànim de la Diputació de València publica una obra "muy especial" que recopila versiones para coros de los versos del poeta Vicent Andrés Estellés y que se presentará en un acto con la participación de unos 500 cantores.

La corporación provincial "se ha volcado" este año en la publicación de libros sobre el autor de Burjassot, del que el pasado miércoles 4 de septiembre se celebró el centenario de su nacimiento.

Sin embargo, una de las últimas obras que ha visto la luz es especial, ya que está escrito en el idioma universal de la música. Andreu Soler Soler (l'Eliana, 1987), licenciado en Piano por el Conservatorio Superior de Música Salvador Seguí de Castellón de la Plana, ha compuesto 12 obras para coro en las que combina agrupaciones femeninas, mixtas y coros juveniles e infantiles hasta ofrecer un repertorio al alcance de todo tipo de agrupaciones, con los poemas más conocidos del 'fill del Forner'.

Se recoge todo ello en 'Estellés als cors', que pone música a los poemas "Em posareu entre les mans la creu", "Cançó de bressol", "Pare", "Res no m'agrada tant", "Estava el mort", "Recorde com et viu", "Els amants", "Ací em pariren", "Cançó de la lluna", "Cançó de la rosa de paper" y "Assumiràs la veu".

En la presentación, prevista en la Beneficència el 1 de octubre a las 19.00 horas, participarán el autor, Andreu Soler; el poeta Marc Granell; el presidente de la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana, José Ramón Calpe; y el presidente de la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, José Ramón Peinado. Así, alrededor de 500 cantores de 23 coros versionan las estrofas del poeta de Burjassot, con la participación de agrupaciones corales de Burriana a Cocentaina, pasando por Bonrepòs i Mirambell, l'Eliana, Picassent, la Pobla de Vallbona, Quart de Poblet, Riba-roja de Túria, San Antonio de Benagéber, Valencia o Vinalesa.

CÓDIGOS QR

Además, mediante la inserción de los correspondientes códigos QR, la persona interesada puede disfrutar de la música en directo gracias a las grabaciones de cada una de las piezas. El proyecto ha contado con la colaboración de la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana y completan la edición una serie de grabados "estellesians" del artista de Benimodo Rafael Armengol, junto con fotografías de los coros que han participado.

Estellés als cors es el volumen número 15 de la colección "Partitures" de la Institució Alfons el Magnànim.