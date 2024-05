La Acampada Palestina UV ve "hipócrita" el comunicado de la CRUE y exige a la Universitat una "respuesta contundente"

Insisten en que la movilización continuará "de forma indefinida": "No es momento para la pasividad, la inacción y la connivencia"

VALÈNCIA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Acampada Palestina UV ha tildado de "hipócrita" el comunicado de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), que se comprometió este jueves a revisar y, en su caso, suspender los acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación israelíes que "no hayan expresado un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario", y, en este sentido, ha exigido a la Universitat de València una "respuesta contundente y amplia".

"El comunicado de la CRUE no es una victoria", han sostenido los estudiantes, que han criticado este viernes en una rueda de prensa en la entrada de la Facultat de Filosofia que estas declaraciones son "deliberadamente disuasorias" y tienen el objetivo de "desactivar la lucha internacionalista por Palestina y subordinarla a las lógicas imperialistas impuestas por la burguesía nacional e internacional".

No obstante, el colectivo --que fue el primer estudiantado de una universidad española en acampar en un campus-- ha valorado que el posicionamiento de la CRUE "es producto de la presión ejercida por el movimiento estudiantil por Palestina y el internacionalismo de todo el mundo", aunque ha recalcado que "es el momento de los hechos". Así pues, ha afirmado que la campada continuará "de forma indefinida" y ha reclamado que las universidades españolas suspendan "ya, y en un futuro, todas las relaciones con Israel, mientras continúen cometiendo crímenes de lesa humanidad".

"La ofensiva imperialista y colonialista sobre Palestina es cada día peor. No es momento para la pasividad, la inacción y la connivencia", ha reprochado, y ha aseverado que el alumnado "no aceptará la financiación de un genocidio en nuestro nombre, ni ahora ni nunca". "Todas las universidades israelitas colaboran activamente con el ejército genocida israelí y no lo condenan porque las instituciones universitarias son un pilar fundamentales del régimen colonial de Israel", ha denunciado.

Al respecto, ha defendido que "cortar las relaciones con Israel no es solo fundamental para la lucha del pueblo palestino, sino también para la lucha de todos los movimientos sociales". "Recordemos que el régimen genocida y de apartheid no empezó el 7 de octubre de 2023, ya son décadas de ataques continuados a la población civil de Palestina, de destrucción de universidades y hospitales y de asesinatos a sangre fría, con la connivencia de unas instituciones públicas subordinadas al imperialismo", ha censurado.

Desde la Acampada Palestina UV han aseverado que, ante esta situación, continuarán "luchando hasta que las demandas del movimiento estudiantil por Palestina sean aceptadas". "Es hipócrita que la CRUE explique que 'hacemos nuestro el sentir de nuestros Campus y la reivindicación que desde ellos se está extendiendo', cuando, en el caso de la UV, la apariencia de un decanato y un rectorado amable esconde una actitud hostil hacia el estudiantado organizado". Y han lamentado que la rectora, Mavi Mestre no ha visitado la acampada, a pesar de haber sido invitada a asistir a las asambleas.

"Este espacio --la Facultat de Filosofia-- ha sido ocupado gracias a la colaboración y organización de las compañeras, poniendo el cuerpo y su integridad para denunciar la inacción de la Universitat de València ante el genocidio del pueblo palestino. Si nuestro sentir se escuchara no llevaríamos 11 días acampando contra el Estado genocida de Israel y la complicidad del Estado español", ha declarado el estudiantado.

"BOMBAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS O AMERICANAS"

El colectivo ha hecho un llamamiento a que el Ejecutivo "deje de enviar armas, o de nada valdrá que la UV no firme contratos si se sigue bombardeando gracias al beneplácito del Gobierno de España". "Aunque la UV pueda lavarse las manos, la sociedad española debe tener en cuenta que el Gobierno sigue colaborando con Israel y el pueblo palestino es atacado con bombas españolas, francesas o americanas", ha censurado.

Las personas acampadas desde hace 11 días han subrayado que "cada vez se acercan más personas" a la acampada: "Cada vez el pueblo valenciano nos muestra más su apoyo". "¿Qué pasaría si toda la sociedad española dijera 'basta ya' del genocidio?", han cuestionado, y ha aseverado que su "función" es "política", por lo que continuarán con "la escalada de presión contra la UV". "Ya hemos cumplido con uno de nuestros objetivos que era que las acampadas universitarias se extendieran al resto del país", han celebrado.

Preguntadas por su posición respecto al movimiento de boicot a Eurovisión por la participación de Israel en el festival, han insistido en que desde Acampada Palestina UV "se reclama hacer boicot a cualquier tipo de institución cultural, educativa, deportiva o empresas que financien o apoyen de alguna forma el régimen genocida de Israel". "Este régimen no sólo asesina sistemáticamente al pueblo palestino y viola todos sus derechos humanos, sino que tiene el poder de haber impuesto una narrativa en todos los países norte global, que al final es lo que permite que se sustente", ha señalado.

"Y esta narrativa se sostiene gracias a eventos como Eurovisión que plantea que el Estado de Israel es un Estado legítimo. Y precisamente Eurovisión forma parte de este 'pink washing' que hace Israel para plantear que es un Estado moderno y que no está cometiendo sistemáticamente un genocidio en Palestina", han resaltado, y han reiterado que apoyan "completamente" el boicot al festival. De hecho, han expuesto que, "gracias a la mediación de algunas compañeras, la Universitat Politècnica de València no emitirá este sábado la final del festival como estaba planeado".