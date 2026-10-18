Adif suspende la circulación entre Silla-Gandia y entre Xàtiva - València a partir de las 20.00 horas

Archivo - Imagen de archivo de unas vías de tren - ARCHIVO

VALÈNCIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adif circulación ferroviaria entre Silla-Gandia y entre Xàtiva - València se suspende a partir de las 20.00 horas y hasta nuevo aviso por el aviso rojo activado por la Aemet en esta zona, según ha informado el organismo en su cuenta de X.

Aemet ha activado la alerta roja, peligro extraordinario, hasta las 10.00 horas dde este lunes por lluvias en el litoral sur de Valencia que pueden dejar un acumulado de 300 litros en 24 horas en algunos puntos.

Además, puede descargar 90 l/h al noroeste de Gandia, según la predicción de Aemet.