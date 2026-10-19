Aemet pide "no bajar la guardia" hasta este martes, sobre todo en las zonas inundadas de la Safor y la Marina

Efectos de la dana Adam en la Comunitat Valenciana - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte a la ciudadanía que hasta este próximo martes "no hay que bajar la guardia" por los efectos de la dana Adam en la Comunitat valenciana, sobre todo en las zonas ya inundadas en las comarcas de la Safor y la Marina.

"Aunque ha pasado la fase más crítica del temporal de lluvias torrenciales, la situación meteorológica sigue siendo adversa", señala Aemet en redes sociales. Según explica, durante esta tarde se pueden producir tormentas, más dispersas y menos organizadas que las de este pasado domingo, "pero todavía de intensidad fuerte".

El aviso naranja está activado hasta las 14 horas de este lunes en el litoral de Valencia, tras lo que baja a amarillo hasta medianoche. Con ese mismo nivel amarillo están el litoral norte y sur de Castellón hasta las 23.59 horas, así como el litoral norte y sur de Alicante hasta las 2.59 horas del martes.

Actualmente cae lluvia débil y de forma dispersa por la provincia de Valencia y el norte de Alicante. También llueve de manera generalizada en Castellón, con zonas de chubascos algo intensos en el mar que podrían tocar tierra en las próximas horas, detalla Aemet.

Además, el temporal marítimo "sigue siendo importante", aunque tenderá a remitir a lo largo de la tarde. Hay mar gruesa o muy gruesa con olas de más de tres metros de altura, lo que es "un factor de adversidad más que impide el normal desagüe de ríos, ramblas y barrancos que llegan muy crecidos".

En general, Aemet indica que la combinación de precipitaciones torrenciales y viento muy húmedo en capas bajas va perdiendo intensidad, pero la dana todavía sigue en la zona de influencia y la atmósfera va a seguir inestable.

De acuerdo a su predicción, hasta este martes, la dana del suroeste de la Península no va a quedar absorbida por la del norte, para integrarse posteriormente ambas en la circulación general.

Por tanto, con la dana todavía en el sur de la Península, la atmósfera seguirá inestable y se pueden producir tormentas; "no de la intensidad y persistencia de las de las últimas 24 horas, pero con intensidad suficiente para suponer un peligro meteorológico", remarca el organismo estatal.