Agricultura dice que solo 5 de los 201 buques de arrastre de la Comunitat han salido a faenar en la jornada de protesta

El presidente de la Federación de Cofradías de Pesca de Castellón afirma que no quieren más ayudas, sino trabajar

CASTELLÓ, 2 Ene. (EUROPA PRESS) - -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha afirmado que desde el Consell apoyan a los pescadores de la Comunitat Valenciana en la jornada de protesta de hoy contra la decisión de la Unión Europea y el Gobierno de España "que pone en peligro al sector pesquero". Según ha indicado, solo 5 de los 201 buques de arrastre de la Comunitat Valenciana han salidao a faenar.

Así se ha manifestado Miguel Barrachina ante la decisión de los pescadores de la Comunitat Valenciana, que han amarrado sus barcos en señal de protesta contra la decisión de la Unión Europea, que reduce los días de pesca de 133 a tan solo 27, "salvo que se cumplan unas condiciones que implican una inversión económica inasumible para la mayoría de ellos".

De los 201 barcos que conforman esta flota, solo 5 han salido a faenar, una muestra "del rechazo a una medida que pone en riesgo la supervivencia de una actividad esencial para nuestro territorio", ha añadido Barrachina.

Así, el conseller ha reiterado que la Unión Europea está condenando al sector pesquero a desaparecer. "Esta reducción de días de trabajo representa un ataque directo a la viabilidad económica del sector, que ya enfrenta enormes desafíos", ha dicho.

"La pesca de arrastre es un pilar fundamental no solo para la economía de nuestras costas, sino también para el abastecimiento de productos frescos y de calidad en mercados locales y regionales. Sin embargo, esta decisión de Bruselas amenaza con destruir un sector que, en la Comunitat Valenciana, alcanza los 201 buques de arrastre, y que supondría una pérdida económica anual de 85 millones de euros y la eliminación de 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos en nuestro territorio", ha subrayado el conseller.

"SOLEDAD DEL GOBIERNO"

"El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debe adoptar una postura firme y activa en Bruselas para proteger los derechos e intereses de nuestros pescadores. Hasta el momento, solo ha demostrado la soledad del Gobierno central, su poca influencia en Europa y su dejadez", ha insistido Barrachina.

"El pacto acordado el pasado 11 de diciembre, con el voto a favor del Gobierno de España, no está a la altura del esfuerzo de nuestros pescadores y pone en grave riesgo su supervivencia al exigir inversiones inasumibles para un sector ya castigado", ha señalado el conseller, en referencia al mecanismo de compensación que contempla un total de 12 medidas para poder ampliar los días de pesca permitidos.

El conseller también ha destacado que, durante los seis años de Gobierno de Pedro Sánchez, "se han reducido de 220 a 133 los días de faena, tras realizar incluso la Comunitat Valenciana un gran esfuerzo en cuanto a las paradas biológicas se refiere". "Mientras en nuestra región ya se han desguazado más de un centenar de barcos, los países ribereños africanos del Mediterráneo están ampliando su flota, lo que pone de manifiesto la creciente desigualdad de condiciones que afecta a nuestro sector pesquero", ha apuntado.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Así, Miguel Barrachina ha indicado que la sostenibilidad ambiental es un objetivo compartido, pero que debe lograrse desde el equilibrio y la colaboración, "sin poner en peligro la supervivencia de quienes dependen del mar para vivir". "Es fundamental que se busquen alternativas que garanticen tanto la protección del medioambiente como la viabilidad económica de nuestros pescadores", ha afirmado.

"Desde el Consell de Carlos Mazón, seguimos firmes en nuestro compromiso por defender a los pescadores frente a decisiones que no solo son incomprensibles, sino que también ignoran la realidad económica y social del sector. Protegeremos la pesca valenciana utilizando todos los recursos a nuestra disposición", ha concluido el conseller.

El gobierno valenciano será el primero en compensar los recortes en la pesca impuestos por la Unión Europea con una subvención de 2,8 millones de euros para el sector y que servirán para financiar el 100 por cien del cambio de redes de todos los barcos de la Comunitat Valenciana perjudicados por el acuerdo de la Unión Europea.

El presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de la provincia de Castellón, Mateo Fesquet, ha indicado a Europa Press que la totalidad de la flota de arrastre de la provincia ha secundado la jornada de protesta de hoy.

Según ha destacado, la utilización de las mallas de 45 milímetros no será factible en muchas zonas "a no ser que se permitan entre 190 y 200 días de trabajo". "Con 130 días de trabajo no será rentable, ya que se perderá el 30% de las capturas", ha lamentado.

"No queremos más ayudas, sino que queremos trabajar, cotizar a la Seguridad Social y pagar nuestros impuestos", ha subrayado Fesquet, quien ha manifestado que esta cuestión "se ha gestionado mal desde el principio".