Albal avanza en la reconstrucción tras la dana con las tareas de limpieza: "Tenemos todavía algo de camino que hacer"

El alcalde, sobre las competencias para la retirada de vehículos: "No me pregunto por qué ha sido cada cosa, me dedico a actuar"

VALÈNCIA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El municipio valenciano de Albal, uno de los más afectados por la dana del pasado 29 de octubre, avanza en el proceso de reconstrucción con los trabajos de limpieza y baldeo de calles casi dos meses después de la riada. "Tenemos todavía algo de camino que hacer", ha asegurado su alcalde, José Miguel Ferris, tras reunirse este viernes con el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols.

"Hemos estado hablando de una serie de actuaciones, tanto las actuales como es la limpieza y el baldeo, como la tan necesaria presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en nuestra población", ha apuntado, en declaraciones a los medios al término del encuentro.

El primer edil ha indicado que, "a partir de esta labor de limpieza, que tenemos todavía algo de camino que hacer, nos quedará la reconstrucción de la infraestructura, vía pública, pintura, señalización vial y alumbrado", para lo que ha requerido "el apoyo de la Generalitat y, en concreto, del vicepresidente, para poder seguir avanzando y llevar a nuestros pueblos a una normalidad que esperemos que llegue lo más pronto posible".

Al margen de ello, preguntado sobre por qué ha recaído en los ayuntamientos la responsabilidad de la gestión y retirada de los vehículos siniestrados por la dana, Ferris ha sostenido que él no se ha "planteado" esta cuestión. "A mí me han dicho que debíamos asumir esa responsabilidad y así lo estoy haciendo", ha afirmado, aunque ha matizado que en Albal "no ha habido prácticamente vehículos dentro del casco urbano".

"Los hemos desplazado prácticamente todos al polígono y, en este momento, vamos a empezar a sacarlos inmediatamente. Ya se han sacado prácticamente todos del casco urbano", ha detallado el responsable municipal, que espera que estos trabajos concluyan lo "más pronto posible", aunque ha rechazado "adelantarle hasta que no tenga lugar". "No me pregunto por qué ha sido cada cosa. Me dedico a actuar en función de la responsabilidad", ha defendido.

El responsable municipal ha indicado que a primera hora del día también han recibido la visita del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, "que ha venido a ver el estado de los garajes en nuestra localidad y el ritmo de las actuaciones".

"DISPOSICIÓN Y BUEN ÁNIMO"

Por su parte, el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, ha destacado que al visitar este viernes el municipio de Albal se ha encontrado "calles limpias, un Ayuntamiento funcionando y actividad dirigida a los más vulnerables", así como "disposición y buen ánimo". "Así que bien", ha valorado.

El responsable autonómico ha resaltado que en esta localidad "el concepto urgencia ya han conseguido reducirlo", por lo que "ahora mismo es cuestión de importancia", y ha dado cuenta de las necesidades en curso que le ha transmitido en la reunión el alcalde.

"La más importante es, desde el punto de vista de la seguridad, restablecer la señalización vertical, es decir, los semáforos, los cruces, la iluminación, y la horizontal, porque afecta directamente a algo tan importante como la seguridad vial y la confianza del ciudadano a la hora de utilizar los automóviles", ha descrito.

RETIRADA DE VEHÍCULOS

Sobre el asunto de las competencias para la retirada de vehículos siniestrados, el vicepresidente del Consell ha explicado que estas vienen marcadas por "un decreto ley que, en un momento determinado, el Gobierno de la nación consideró a los vehículos como residuos". "Y por la ley de Bases del Régimen Local y por las sucesivas leyes que afectan al medio ambiente el residuo es una competencia municipal", ha especificado.

No obstante, ha subrayado que, cuando el volumen de residuos "excede la capacidad de los municipios", la misma ley "contempla que las diputaciones e incluso las administraciones autonómicas pueden apoyar --estos trabajos-- basándose en un principio que se llama de subsidiariedad a las entidades locales".