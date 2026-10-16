Albiol (PP) reclama a Feijóo que si gobierna impulse una ley que eche "a la calle" a okupas en 48 horas

Archivo - El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol (i), y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (d), en una imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol (PP), ha abogado por un cambio de ley que permita echar "a la calle" a okupas en 48 horas y que tengan consecuencias "jurídicas" y, si es reiterativo, "penales". Cree que esa "modificación legislativa" es "una de las primeras cosas que tiene que afrontar" el líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, si llega al Gobierno de España tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Por eso es tan importante que haya un cambio de Gobierno", ha aseverado García Albiol este viernes durante una visita institucional al Ayuntamiento de Elche (Alicante) junto al primer edil de esta ciudad, Pablo Ruz (PP). También ha señalado que trasladó esa propuesta a Núñez Feijóo "hace tres semanas en una visita que hizo" a su municipio.

Asimismo, ha afirmado: "Tenemos los problemas que tienen el resto de municipios del área metropolitana de Barcelona, pero sí que hay una realidad que nos diferencia, por ejemplo, con Elche o con la provincia de Alicante, y es que el 45 por ciento del total de ocupaciones que se llevan a cabo en España, 45%, se produce en Cataluña".

"De diez ocupaciones en el conjunto de España, casi cinco se producen en Cataluña y, de manera especial, en el área metropolitana de Barcelona. Y esto es un problema muy grave", ha recalcado García Albiol.

Además, ha calificado de "acierto" que el Ayuntamiento de Elche, donde gobiernan PP y Vox, "haya creado" la conocida como "oficina de orientación jurídica frente a la ocupación ilegal de viviendas". "Nosotros, desde el primer momento en el Ayuntamiento de Badalona, cuando entramos a gobernar, lo llevamos a cabo", ha apostillado, para luego defender que en su ciudad, según "datos oficiales", están "consiguiendo evitar más del 50% de los intentos de ocupación".

"En el primer semestre del 2026 se han producido menos ocupaciones que en el primer semestre del 2025. En el 2025, el total del año, se produjeron menos ocupaciones que en el 2024. Por tanto, la evolución es positiva", ha recalcado el primer edil badalonés.

Y ha proseguido: "Sirve de muy poco, porque, mientras no se cambie la ley, no vamos a poder dar la satisfacción a los vecinos, porque en estos momentos tú desocupas una vivienda, lo que acaba haciendo el ocupa, como tiene más protección que el propio propietario o los vecinos que sufren las consecuencias, se pueden meter en la puerta de al lado".

"INCIVISMO" Y "DELINCUENCIA"

En esta línea, ha defendido que cree "desde el absoluto convencimiento y desde la experiencia" que "la inmensa mayoría de personas que ocupan una vivienda o un local" no lo hace "por falta de vivienda", sino "porque han convertido la ocupación en un 'modus vivendi' o forman parte de un negocio de ocupación".

"Las personas que tienen un problema de verdad de vivienda, en términos generales, no ocupan y, sobre todo, no crean problemas de convivencia, de incivismo y de delincuencia con el resto de vecinos", ha agregado.

Cree que eso "es lo que se tiene que resolver, porque es totalmente compatible trabajar y luchar en favor de un problema real que tiene la sociedad española, y especialmente los más jóvenes, que es el de la falta de vivienda", algo que "es una realidad", con "luchar" frente "a la ocupación ilegal" que cometen quienes, a su juicio, "se dedican a hacer la vida imposible al resto de vecinos".

En este contexto, García Albiol ha resaltado que Elche y Badalona tienen "bastantes similitudes", como, por ejemplo, los "problemas de ocupación". "Ese es un problema común. Podemos compartir nuestras experiencias", ha sentenciado.