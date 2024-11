Alcalde de Massanassa: "El Ayuntamiento ni ha contratado con Tragsa ni es el responsable de lo sucedido"

Explica que se difundió un bando el 7 de noviembre avisando del estado del colegio por prevención y que también se hizo uno el día de la dana

El alcalde de Massanassa (Valencia), Paco Comes, ha recalcado, sobre el derrumbe este domingo de un porchado en el colegio Lluís Vives en el que murió un operario, que el Ayuntamiento "ni ha contratado con Tragsa ni es el responsable en este momento de lo sucedido".

"A nosotros se nos informa, en un primer momento, de que van a venir arquitectos de la Conselleria de Educación para evaluar los daños y estos técnicos son los que hacen los informes para ver si los trabajos que se tienen que hacer en los colegios y sin son de más magnitud o menos", ha explicado a los medios.

En este momento, ha detallado que hay dos centros educativos --los CEIP Lluís Vives y Ausiàs March- catalogados en nivel "rojo" y, por ello, el alumnado ha sido trasladado a València y a Alcàsser. Sin embargo, en el IES de Massanassa sí se está ya está dando clases, e, incluso, se acoge un curso formativo de Catarroja, porque este instituto "solamente requirió de trabajos de suministro eléctrico". "Todos estos trabajos los hace, repito, la Conselleria, que es, al final, la responsable de los centros educativos", ha enfatizado.

Paco Comes ha resaltado que el Ayuntamiento "no hace informes técnicos, porque no es su competencia" y sí ha señalado que difundió un bando el 7 de noviembre instando a la población a no entrar al colegio. "Pero no porque tuviésemos un informe que hubiésemos hecho nosotros o supiésemos que estaba mal o no la infraestructura. Eso lo tiene la Conselleria", ha precisado.

En concreto, aquel día, en las redes sociales del consistorio, se hizo pública la advertencia: "Se prohíbe a toda la población, por precaución, la entrada a los colegios Lluís Vives y Ausiàs March, ante el aviso de posible derribo".

Asimismo, ha expuesto que, "evidentemente, el colegio es un centro que se va a tener que hacer nuevo, aunque no tiene nada que ver con el nivel rojo". "El nivel rojo es porque ahí no se va a poder dar clase. Por eso están (los alumnos), en este momento, reubicados".

El alcalde ha agregado que "el informe final que dirá si el colegio, con toda seguridad, sí que se va a tener que hacer nuevo, va a venir". "Por lo tanto, nosotros no tenemos, como Ayuntamiento, ningún certificado ni ningún informe hecho por nosotros ni nada, porque no lo tenemos que hacer".

Preguntado por si estaba informado de que se iban a realizar labores en el colegio done se registró el accidente, el primer edil ha reafirmado que hace una dos semanas la Conselleria "comunicó que se ponían a trabajar en evaluar primero los daños de cada colegio en toda la zona afectada por la dana". "A mí me dicen ellos que van a tener que evaluar los daños, pero eso depende la Conselleria, y luego ellos hacen un contrato con Tragsa para trabajar; es un tema que nosotros desconocemos"

De hecho, ha recalcado que en el Cecopal no se coordinan esos trabajos. Preguntado por las declaraciones del conseller afirmando que los profesionales estaban realizando labores de limpieza "en la parte exterior" del centro "a petición del Ayuntamiento" de la localidad, que, debido a "la cercanía de algunas viviendas", Comes ha contestado: "Yo eso no se lo puedo asegurar, porque, al final, nosotros nos pasamos las últimas tres semanas la vida pidiendo cosas".

"El Ayuntamiento ni ha contratado con Tragsa ni es el responsable de lo sucedido", ha insistido el responsable municipal, que ha vuelto a lamentar "profundamente" la desgracia del trabajador fallecido.

"Nosotros sabemos que (el colegio) está mal, decimos que la gente no entre allí y balizamos con Policía Local y pedimos a la Conselleria que ponga vallas... Lo tenemos que decir para prevenir, pero no tenemos el informe de lo dañada que está esa estructura, porque nosotros no somos los que tenemos que hacer eso", ha reiterado.

"CREO QUE SALVAMOS VIDAS"

En este punto, ha recordado que el día de la dana él publicó un bando suspendiendo todas las actividades: "No hubo niños en el polideportivo ni haciendo cualquier otra actividad que se hace a diario. Lo hicimos porque creímos que lo teníamos que hacer y creo que salvamos vidas".

El primer edil ha instado a esperar a ver las conclusiones de la investigación forense y judicial que se está llevando a cabo sobre las circunstancias del siniestro.

Por otro lado, respecto a la reubicación del alumnado, ha señalado que comprende que los niños tengan que acabar el curso en otros centros si es necesario, pero ha informado de que ha ofrecido algunos puntos para poder instalar aulas prefabricadas que cuenten con las condiciones de calidad para que se impartan las clases "de forma óptima".