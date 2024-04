La alcaldesa de Castelló toma posesión como presidenta de la Comisión de Educación, FP y Universidad de la FEMP

CASTELLÓ, 16 Abr. (EUROPA PRESS) - -

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, se ha desplazado hoy hasta Madrid para tomar posesión como presidenta de la comisión de Educación, Formación Profesional y Universidad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), un acto que ha tenido lugar en la sede de la institución y en el que han estado también presentes Cristina Montalvá Medina, directora general de Igualdad y Políticas Sociales de la FEMP, y Javier De Frutos González, subdirector de Familia, Educación, Cultura y Deporte de la FEMP.

La primera edil liderará un equipo de 25 representantes municipales entre los que se encuentran poblaciones como Bilbao, Santander, Fuengirola o Getafe, siendo vicepresidente el alcalde de la localidad alicantina de Novelda, Francisco José Martínez Alted.

Carrasco ha comentado que accede a este cargo "con gusto, con ilusión y con muchas ganas de trabajar, pero también con gran responsabilidad". Ha prometido dosis de esfuerzo para lograr que la labor tenga reflejo y fructifique en forma de iniciativas "que permitan avanzar en los temas que son competencia de esta Comisión".

La alcaldesa ha hecho hincapié en el papel educador de los municipios ya que los ayuntamientos son una administración "insustituible". "Las ciudades, los pueblos, somos educadores por naturaleza, y las acciones que llevamos a cabo son siempre vitales para articular nuestra sociedad, para progresar, para garantizar un futuro para la ciudadanía, porque, como dijo una vez Mandela, 'la educación es el mejor instrumento para cambiar el mundo' y, por tanto, la responsabilidad que tenemos es igual de importante y crucial", ha añadido.

Carrasco ha destacado también el papel de "una educación en valores, en igualdad de derechos entre hombres y mujeres", pues "es también una herramienta imprescindible para lograr una sociedad que apuesta por ser más moderna, más avanzada, más libre. Desde las edades más tempranas y abarcando a toda la población".

La primera edil ha querido subrayar en su discurso que también la educación lleva aparejada la lucha frente a una de las "principales lacras" de la sociedad, como es la violencia contra las mujeres. "Apostemos, pues, pongamos en valor esa educación necesaria para que los niños y niñas de nuestros municipios, de nuestras provincias, crezcan y se eduquen en Igualdad", ha dicho.

Otro de los aspectos que ha destacado del hecho educativo ha sido el de una educación que apuesta por la inclusión. "La educación debe servir para ayudar a derribar las barreras que muchas personas, por sí solas, no pueden superar. Colectivos de personas con diversidad funcional o con movilidad reducida, que no deben quedarse fuera de los objetivos del mundo de la educación", ha apuntado.

Los problemas de acceso a la educación en el entorno rural ha sido también objeto de la atención de la nueva presidenta de esta Comisión de la FEMP. Así, Carrasco ha afirmado que "garantizar su acceso a una educación de calidad es también fijar población en sus lugares de origen, sobre todo en zonas rurales, ofreciendo más Igualdad de Oportunidades en todo el territorio español".

EDUCACIÓN EN CALIDAD Y LIBERTAD

Begoña Carrasco ha querido advertir también sobre la inconveniencia de utilizar la educación con fines políticos. "Se trata de inculcar valores, de formar, pero, lamentablemente, muchas veces esta formación se transforma en adoctrinamiento, pervirtiendo esos mismos valores que predicamos".

"Debemos apostar por una educación de calidad, en libertad y garantizando derechos para que las familias puedan elegir el centro que mejor consideren y la lengua o lenguas en las que prefieran para educar a sus hijos, por ejemplo. Es ahí cuando la política debe entrar para unir y no separar. Para huir de la tentación de hacer de las propuestas del contrario tierra quemada, y apostar por el diálogo, el consenso y la estabilidad", ha significado.

La actividad económica y la importancia de conseguir un empleo también han sido temas abordados por Carrasco en su discurso.

"Encontrar el mejor punto de encuentro entre la formación teórica y el acceso al mercado de trabajo es otro de los grandes retos que debe afrontar nuestro país si queremos llegar a cotas de inserción laboral como las que tienen otros países. No puede ser que en un país con cerca de 3 millones de personas sin empleo, los titulados no encuentren un trabajo donde desempeñar las habilidades que han adquirido tras pasar por las aulas de la Universidad o de los centros de Formación Profesional", ha insistido.

Para ello, Carrasco ha propuesto "reforzar el binomio Universidad-Empresa y ayudar en la misma línea los convenios y las prácticas que los alumnos de FP realizan en miles de empresas o instituciones en todo el país".

La máxima representante municipal ha hecho un llamamiento a los presentes a no olvidar la importancia que tienen también las políticas educadoras para luchar contra la exclusión social y los problemas de integración. "Debemos tender la mano a toda aquellas personas con más dificultades también, y no se me ocurre mejor manera de hacerlo que a través de la Educación", ha comentado.

"GRAN PACTO EDUCATIVO"

La alcaldesa de Castellón ha invitado también a los miembros de la Comisión "a trabajar unidos por ese gran 'Pacto Educativo' que debe de servir para mejorar resultados académicos que nos alejen del furgón de cola europeo en cuanto a abandono y fracaso escolar y para acabar con problemas como el el acoso en las aulas".

"Y, por encima de todo, trabajemos para que nada nos desvíe de lo que de verdad es importante: garantizar una educación de calidad para formar a las futuras generaciones, que es lo mismo que garantizar el mejor futuro nuestros municipios, para nuestras provincias, para toda España", ha remarcado.

Por otro lado, la alcaldesa de Castellón también ha querido valorar hoy el anuncio realizado por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en relación a la gratuidad de la educación de 0 a 3 años en toda la Comunitat Valenciana a partir del próximo curso 2024-2025.

"Se trata de una magnífica noticia para todas las familias castellonenses que tienen niños en esa edad y que van a poder aprovecharse de alguna de las más de 72.000 plazas que se ofertarán", ha valorado.

Carrasco ha apuntado también que con esta medida del Consell "se va reducir la burocracia, haciendo más flexible poder dar de alta y baja a los niños y niñas durante el curso, además de favorecer la conciliación para las familias que ven en esta educación de 0 a 3 años una necesidad para compaginar trabajo y vida familiar".