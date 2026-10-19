La alcaldesa de Catarroja tacha de inútil el ES-Alert del 29O: "La zona comercial estaba ya inundada y había refugiados"

Archivo - Zona de Catarroja afectada por la dana - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 233 víctimas mortales en la provincia de Valencia, que "no fue útil" el ES-Alert enviado a las 20.11 horas a su población puesto que, a esa hora, la zona comercial ya estaba inundada y, además, había mucha gente que había acudido al consistorio a refugiarse.

La primera edil se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza que investiga la dana, procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

La alcaldesa ha afirmado que unos días antes de la dana ya se reunieron desde el Ayuntamiento por los avisos meteorológicos y, de hecho, el día 26 activaron los planes y su Cecopal. Empezaron a revisar infraestructuras y puntos críticos.

Silvent ha señalado que estas actuaciones se impulsaron por iniciativa del Ayuntamiento, con sus propios recursos y sin apoyo externo ni información suficiente sobre la magnitud del peligro. El dispositivo permitió coordinar a la Policía Local, la Brigada Municipal, los servicios de limpieza y la Empresa Pública (ESERCA).

El día 29, ha continuado, recibieron a las 10 horas la alerta roja y, más tarde, la hidrológica. Decidieron suspender la actividad lectiva a mediodía, ha señalado. Por su parte, la Policía estuvo vigilando el barranco.

Sobre las 18 horas recibió una llamada del jefe de la Policía Local en la que le advertía de que el barranco se empezaba a desbordar por la parte más baja. Unos diez minutos más tarde ya se había desbordado por más puntos y empezaron a avisar a la población y a efectuar los primeros rescates.

Fue sobre las 18.34 horas cuando le avisaron del primer desbordamiento y a las 19 horas se comunicó la situación por redes sociales. "Nadie" de Emergencias le preguntó esa jornada por el estado del barranco, ha concretado.

Los vecinos comenzaron a llamarle y se ejecutaron rescates en la zona comercial. "En cuestión de unos 10 o 15 minutos fue torrencial y muchas personas quedaron atrapadas en comercios al bajar las persianas", ha descrito.

Y ha añadido: "Se hicieron rescates por la propia ciudadanía desde los primeros pisos a la gente que estaba en la calle. El agua llegaba a más de cuatro metros y los rescates se hacían por los balcones, por los primeros pisos", ha subrayado.

"A partir de ahí --ha añadido-- ya llegó el mensaje de ES-Alert y todo esto ya estaba en marcha. Recuerdo mucho el sentimiento de incredulidad porque no teníamos ninguna información de nada". "¿Cómo podía estar pasando eso sin que yo, que era la máxima autoridad, tuviera alguna información más?", se ha preguntado. El día de la dana, ha lamentado, no recibió llamadas de aviso ni órdenes "ni nada".

Entre las 20.11 y las 2 de la mañana el agua siguió subiendo en Catarroja: "Aquello era como un río desbordado con mucha fuerza y durante todo ese tiempo nadie del Cecopi se puso en contacto con nosotros", ha recordado.

LA AYUDA

Sobre las 4 horas consiguió hablar con la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, quien le trasladó que uno de los equipos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) iría a las 7 a Catarroja.

A primera hora del día 30, la gente que estaba en el Ayuntamiento empezó a marcharse a casa. "Llegaba gente que buscaba a sus familiares, de los que no sabían nada", ha descrito. Así, hicieron primero un listado de personas desaparecidas y, luego, una vía de evacuación. También hablaron con los agricultores para colaborar con sus tractores en apartar el barro, los coches y el mobiliario.

La alcaldesa, quien ha indicado que no habló con Mazón ni el día de la dana ni en jornadas posteriores, ha manifestado que tuvieron la certeza de que hubiera fallecimientos sobre las 4 horas de la mañana, cuando descubrieron a una mujer fallecida en su domicilio.