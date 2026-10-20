La alcaldesa de Oliva tras la dana Adam: "Hay que ponernos en acción para ayudar a las personas y ver daños"

Vivienda afectada por temporal en Oliva - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Oliva (Valencia), Yolanda Pastor, ha lanzado un mensaje de calma a los vecinos que han sufrido las consecuencias de la dana Adam, y ha subrayado: "Hoy es el segundo día. Hay que ponernos en acción para ayudar a las personas y ver los daños materiales causados".

Pastor se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudiera a visitar la localidad, afectada por las fuertes lluvias.

La primera edil ha adelantado que pedirá que se declare la zona catastrófica con el objetivo de poder ayudar a las personas afectadas por el temporal y ha querido dar las gracias por la ayuda prestada por "muchos" vecinos y por las fuerzas de emergencias y seguridad.

Ha señalado que ayer fue la fase "más complicada", la de rescatar a todas las personas incomunicadas, y hoy, el segundo día tras las lluvias, "hay que ver daños materiales y ponernos en acción para ayudar a las personas", ha subrayado.

La alcaldesa ha recordado que sigue abierto el centro polivalente del municipio, que ha albergado a muchos vecinos --ayer llegaron casi 600 personas rescatadas, aunque solo 100 se quedaron a pasar la noche--. Ahora están todos ellos bien, tranquilos, ha dicho.

A primera hora de este martes, la alcaldesa se ha reunido con los técnicos municipales, sobretodo de Medio Ambiente, de Urbanismo, del Ciclo Integral del Agua e ingenieros porque la zona de la playa no dispone de agua potable y la iluminación también fallaba. "Lo más importante es dar suministro a las personas", ha dicho.

Así, ha comentado que ayer se hizo un reparto de agua embotellada y hoy seguirá la iniciativa. A las 14 horas mantendrán otra reunión y verán dónde hay que actuar en el tema de limpieza. Al mismo tiempo se están revisando estructuras de centros educativos para que los niños puedan regresar a las aulas "con total seguridad". "Eso también es un punto importante", ha destacado. Otra preocupación son los centros de salud para que puedan abrir con normalidad y no tengan problemas de agua ni de goteras.

Por otro lado, desde el consistorio se habilitarán dos puntos de recogida de enseres, en las zonas más afectadas; y dos camiones estarán en circulación más de 12 horas para facilitar a las personas que vayan sacando los muebles afectados por las lluvias, ha señalado. Así mismo, estudian establecer puntos de ducha y aseo personal.

Preguntada por si considera que, en esta ocasión, la Administración ha actuado correctamente ante el episodio de la dana --frente a la riada del 29 de octubre de 2024--, la alcaldesa ha dicho que ha habido "rapidez": "Cuando el agua ya estaba en algunos sitios y no se podía pasar, todos los servicios de emergencias los teníamos en nuestro municipio", ha resaltado.