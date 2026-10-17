El ES-Alert vuelve a sonar en la Comunitat ante la alerta roja por lluvias

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha enviado un primer ES-Alert este sábado a los móviles del litoral norte de Alicante y litoral sur de Valencia, zonas en alerta nivel rojo por lluvias.
El mensaje pide a la ciudadanía evitar desplazamientos, así como no cruzar zonas inundables y respetar cortes de tráfico. "No realice actividades en cauces y sus proximidades. En zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior. No se aproxime a paseos marítimos y zonas de costa", continúa.
"En caso de emergencia llame al 112. Más recomendaciones en https://www.112cv.gva.es/es/ Red de Alerta Nacional - Emergencias 112 Comunitat Valenciana", concluye.
También, la Generalitat ha enviado un segundo aviso ES-Alert a la población del litoral norte e interior sur de València, zonas con alerta nivel naranja alta por lluvias.
"Evite los desplazamientos, no cruce zonas inundables y respete los cortes de tráfico. No realice actividades en cauces y sus proximidades. Si está en zona inundable, busque zonas altas o sube a un piso superior. No se aproxime a paseos marítimos y zonas de costa", resume este segundo mensaje.