El ES-Alert vuelve a sonar en la Comunitat ante la alerta roja por lluvias

ES-Alert
ES-Alert - EUROPA PRESS
Europa Press C. Valenciana
Actualizado: sábado, 17 octubre 2026 15:05
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   VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha enviado un primer ES-Alert este sábado a los móviles del litoral norte de Alicante y litoral sur de Valencia, zonas en alerta nivel rojo por lluvias.

   El mensaje pide a la ciudadanía evitar desplazamientos, así como no cruzar zonas inundables y respetar cortes de tráfico. "No realice actividades en cauces y sus proximidades. En zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior. No se aproxime a paseos marítimos y zonas de costa", continúa.

   "En caso de emergencia llame al 112. Más recomendaciones en https://www.112cv.gva.es/es/ Red de Alerta Nacional - Emergencias 112 Comunitat Valenciana", concluye.

   También, la Generalitat ha enviado un segundo aviso ES-Alert a la población del litoral norte e interior sur de València, zonas con alerta nivel naranja alta por lluvias.

   "Evite los desplazamientos, no cruce zonas inundables y respete los cortes de tráfico. No realice actividades en cauces y sus proximidades. Si está en zona inundable, busque zonas altas o sube a un piso superior. No se aproxime a paseos marítimos y zonas de costa", resume este segundo mensaje.

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