Algemesí calienta motores para The Hell Contest, "la feria del picante más grande de Europa"

Estrena un concurso de comer alitas picantes y ofrece un pase directo para el campeonato europeo de comedores de guindillas

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Algemesí vuelve a vivir una nueva edición de The Hell Contest, "la feria del picante más grande de Europa", este fin de semana en el parque Salvador Castillo.

Entre las novedades de este año se incluye la celebración de un concurso de comer alitas picantes, el sábado 26. Un año más, el plato fuerte será el campeonato de España de comedores de guindillas, el domingo 27, avanza el consistorio.

Durante las dos jornadas, el público podrá disfrutar de degustaciones de salsas, quesos, embutido e incluso granizado picante, junto a otros productos exclusivos que ofrecerán expositores de España y de otros países.

También habrá actividades infantiles con castillos hinchables, pintacaras y talleres de plantación de hortalizas, así como música en directo, 'food trucks' y más sorpresas.

El concurso nacional de comedores de guindillas se organiza por sucesivas rondas eliminatorias que los participantes tendrán que ir superando. En cada ronda tendrán que degustar diferentes tipos de guindillas, desde las menos picantes hasta la que ostenta el récord Guinness, Carolina Reaper. Los concursantes también digerirán otros como el 'Tombarotllos', pimientas de cayena, chili habanero, jalapeñó o 'Trinidad scorpion'.

La feria contará con la presencia de Paul Ouro, cofundador de The League of Fire, entidad que regula los campeonatos de comedores de guindillas a escala mundial; Shahina Waseem, campeona mundial y embajadora de The League of Fire, y los campeones de Alemania, Hungría y Polonia.

A las 10 horas del sábado será la apertura de puertas, tras lo que habrá dj con música ambiental durante todo el día. A mediodía se celebrará el primer concurso de comer alitas picantes y de 20 a 22 horas (antes del cierre) actuará el grupo de música 4 Moons.

El domingo se abrirá también a las 10 horas y actuará la banda Planet 8 hasta mediodía. Al acabar el concierto se celebrará el campeonato de España de comedores de guindillas, que dictaminará quién se lleva el cinturón de campeón y un pase directo al campeonato de Europa. La feria se cerrará a las 16 horas.

"Esta feria ha puesto el nombre de Algemesí en el panorama mundial y es incontable el número de personas de todo el mundo interesadas que vienen a nuestra ciudad atraídos por el certamen", manifiesta Natxo Silvestre como concejal de Turismo, Fiestas y Tradiciones.