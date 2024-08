Alicante atiende a 117 personas sin hogar desde julio y reparte 400 nuevos kits por la ola de calor

ALICANTE, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alicante mantiene activado el protocolo de vigilancia por ola de calor durante esta semana en sus distintos programas de mayores y a personas sin hogar. A través de un convenio con Cruz Roja, desde principios de julio han atendido a un total de 117 personas sin hogar por altas temperaturas y se van a distribuir otros 400 kits frente al calor.

La concejala de Bienestar Social, Begoña León, ha señalado en un comunicado que el protocolo por altas temperaturas se viene aplicando desde principios de julio y esta semana el director territorial de la Conselleria de Servicios Sociales, Juan Manuel Galvis, ha hecho entrega de 398 termos isotérmicos y 392 envases de crema solar para empezar a repartir ante las elevadas temperaturas.

El dispositivo permite ofrecer asistencia y distribuir entre las personas sin hogar recursos para poder hacer frente a las altas temperaturas, como botellines de agua, bebidas isotónicas, termos isotérmicos, crema solar, gorras, repelente para insectos en spray o pulseras de citronela.

León ha comentado que durante el reparto de estos kits, que realizan los voluntarios de Cruz Roja, se informa además sobre las medidas preventivas que deben adoptar ante el calor y los recursos a los que pueden acceder.

Desde Bienestar Social y Cruz Roja explican a las personas sin hogar que están disponibles el centro municipal para personas sin hogar (CAI) y el Centro de Intervención de Baja Exigencia (CIBE) de Cruz Roja, un recurso de enfoque socio sanitario que atiende a personas con adicciones, muchas de las cuales se hallan en situación de exclusión social severa y que ofrece desayuno, ayuda de emergencia, asesoramiento, atención sanitaria, psicológica y terapéutica.

Asimismo, el Ayuntamiento recuerda que recientemente se han instalado en el municipio seis fuentes con agua refrigerada para paliar los efectos del calor, donde se pueden rellenar los termos isotérmicos. Se encuentran en la fachada del Mercado Central, en la zona deportiva del Monte Tossal, en la plaza de Santa Faz, en el ascensor del Castillo de Santa Bárbala, en la playa del Postiguet y en la de San Juan.

Además del trabajo de seguimiento a las personas sin hogar, Bienestar Social ha afirmado que también se mantiene el control de los colectivos más vulnerables, entre los que se encuentran los más de 1.200 usuarios de teleasistencia municipal, en su mayoría personas mayores y dependientes, que durante estos días reciben consejos y recomendaciones para evitar golpes de calor y a los que se hace un seguimiento para comprobar que se encuentran bien.

RECOMENDACIONES FRENTE AL CALOR

Ante las altas temperaturas, el consistorio ha trasladado recomendaciones como procurar exponerse al sol el menor tiempo posible y emplear protección solar y gorra o sombrero; vestir con ropa ligera, de colores claros y cubrir la mayor parte del cuerpo, sobre todo la cabeza; comidas ligeras, con alimentos ricos en agua y sales minerales, como fruta y verduras, y evitar comidas calientes y pesadas; beber mucha agua; evitar el ejercicio físico prolongado, sobre todo en las horas centrales del día; o mantener ventanas y persianas cerradas si en el exterior hay mayor temperatura, especialmente en aquellas fachadas expuestas al sol.

Asimismo, ha aconsejado buscar las habitaciones más frescas del domicilio, hidratarse con agua y zumos de frutas, tomar duchas y emplear los sistemas de refrigeración; o prestar especial atención a niños y ancianos, vigilar su ingesta de líquidos, ya que los menores de 5 años y los mayores de 65 son los más vulnerables, así como las personas muy obesas, enfermas o que tomen determinados medicamentos. También las personas con una actividad que requiere esfuerzo físico deben tener mucha precaución.

También ha recomendado no dejar nunca a nadie en el interior de un vehículo cerrado; no consumir bebidas alcohólicas, pues favorecen la deshidratación, u otras de carácter diurético como el té o muy azucaradas; abrir las ventanas y ventilar durante la noche; y ante síntomas como sensación de debilidad, mareos, calambres musculares, dolor de cabeza, náuseas (síntomas frecuentes en casos de agotamiento por calor) cesar la actividad, beber líquidos, refrescar el cuerpo y consultar con los servicios sanitarios, incluso avisar al servicio de urgencias sanitarias si los síntomas no disminuyen.