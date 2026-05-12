Alicante Gastronómica volverá en octubre a Fira Alacant

Archivo - Fotografía de archivo de una edición de Alicante Gastronómica - ALICANTE GASTRONÓMICA - Archivo

ALICANTE, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El comité organizador de Alicante Gastronómica ha establecido este martes que la octava edición del evento se celebrará en Fira Alacant del 2 al 5 de octubre, con el objetivo de incidir en "la vocación de evento experiencial sobre la cocina y el producto de calidad del Mediterráneo".

Este comité está compuesto por las instituciones que lo impulsan directamente, como la Diputación de Alicante, la Generalitat Valenciana y la Cámara de Comercio de Alicante, así como por una "gran" representación empresarial de la provincia, con entidades como Carrefour, Tescoma, Carmencita, DO Vinos Alicante, Apeha, Escuela Torreblanca y Eurotoques, entre otras.

La incrementará este año la oferta de 'masterclass' en un 60 por ciento tras el "éxito" de pasadas ediciones, lo que supone "una oportunidad para aprender de grandes profesionales la elaboración de platos y recetas tradicionales y de vanguardia", según ha indicado la organización del evento en un comunicado.

Así, esta nueva edición invitará a los visitantes a vivir "una experiencia mediterránea completa a través de sus productos, su gastronomía y su tradición".

La presidenta de Alicante Gastronómica, Gema Amor, ha señalado que la feria tiene como reto consolidarse como "la mayor cita experiencial vinculada a la gastronomía, donde la cocina y el producto están a disposición del público y el visitante".

También ha subrayado que es el "único" evento en el calendario nacional pensado para que el consumidor tenga "contacto directo con los protagonistas de las mejores cocinas, con bodegueros, el mundo del pan y la pastelería" y "siempre bajo el sello del alma Mediterránea que todo lo une". "Este año el visitante se adentrará en nuestro mar a través de nuestros platos y bocados", ha apuntado.

De esta manera, Alicante Gastronómica busca ser "un lugar de encuentro profesional para los diferentes sectores, para la firma de acuerdos, el establecimiento de contactos y para la promoción turística, tanto de destino como de la oferta de restauración de la provincia", de acuerdo con la organización.

El evento, que el pasado año congregó a unos 85.000 visitantes, cuenta en esta edición con la colaboración con The Ocean Race, la regata que da la vuelta al mundo desde Alicante y que permitirá a los asistentes adentrarse en ella.

PREMIOS Y NUEVOS CONCURSOS

Esta edición continuará con el tercer Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca a la Mejor Tarta de Chocolate, el 19 Campeonato de España de Tortilla de Patatas, Trofeo Tescoma y el quinto Congreso Nacional de la Tortilla de Patatas.

Las sucesivas ediciones del Campeonato de España, que tiene su proceso de selección en otras provincias, sitúan la cita anual de Alicante Gastronómica como "la catedral del plato nacional por excelencia", donde se selecciona cada año la mejor tortilla, a su creador y al establecimiento donde se elabora y se cocina.

La feria contará también con sus diferentes concursos y este año incluirá algunos nuevos con el fin de ser el "punto de encuentro de los mejores profesionales".