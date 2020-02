Alice Kellen vuelve con una novela "más madura": explora el amor y la búsqueda de identidad en 'Nosotros en la luna'

Publicado 03/02/2020 13:53:41 CET

VALÈNCIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La escritora Alice Kellen (València, 1989) regresa a las librerías con 'Nosotros en la luna', una historia de amor "más madura" en unos tiempos marcados por la velocidad de la tecnología y sobre la "búsqueda de la identidad".

El relato está protagonizado por Rhys y Ginger, que mantienen un encuentro fugaz que sellan con un email escrito en el dorso de la mano. Ella vive en Londres y a veces se siente tan perdida que se ha olvidado hasta de sus propios sueños. Él es incapaz de quedarse quieto en ningún lugar y cree saber quién es. Y cada noche su amistad crece entre emails llenos de confidencias, dudas e inquietudes. Pero ¿qué ocurre cuando el paso del tiempo pone a prueba su relación?

A partir de esa pregunta, Alice Kellen construye una novela dividida en siete partes, algunas de ellas con estructura epistolar, lo que la hace "más dinámica", explica la autora en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la presentación de la obra en su ciudad natal.

La escritora destaca que las formas de contar el amor son "infinitas, hay tantas como personas". Sobre cómo inciden los avances tecnológicos en las relaciones personales, se muestra convencida de que incide de forma clave: "Te paras a pensar cómo antes no era tan inmediato: quedabas con alguien o hablabas, cuando podías, a través de un teléfono fijo; ahora, mandas un whatsapp y te pones de los nervios si no te contestan y existen aplicaciones para conocer a alguien en minutos. La velocidad es lo que más me llama la atención".

"PUNTO DE INFLEXIÓN"

Alice Kellen es autora de novelas como 'El día que dejó de nevar en Alaska' y la bilogía 'Deja que ocurra: Todo lo que nunca fuimos' y 'Todo lo que somos juntos', entre otros. Con 'Nosotros en la luna', la autora da un paso con un título "más maduro y adulto". "Desde ese punto de vista supone un punto de inflexión", asegura.

Sobre si todavía percibe ciertos prejuicios por el hecho de ser una escritora que cultiva el bestseller de género romántico, reconoce que "es cierto que queda trabajo por hacer" y se pregunta por qué en la literatura hay existe esta actitud y no en el resto de las disciplinas artísticas. "En la música, el 90 por ciento de las canciones hablan de amor y también en casi todas las películas y no hay ningún problema", razona.