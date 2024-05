La Policía de Almassora entrega a dos vecinas 600 euros que se encontraron en la calle hace dos años al no aparecer su dueño.

La Policía Local de Almassora (Castellón) ha entregado a dos vecinas de esta localidad 600 euros que se encontraron hace dos años en la calle y que llevaron a la comisaría para localizar a su propietario, según ha informado el ayuntamiento de este municipio en un comunicado. La entrega se ha producido después de que nadie reclamara esa cantidad.

Los agentes locales cumplen de este modo con la normativa vigente, que establece devolver artículos o dinero una vez transcurridos dos años y sin que el dueño de los mismos los haya reclamado a quien lo haya encontrado, ha apuntado esta administración municipal.

El 13 de abril de 2022 dos mujeres de Almassora comunicaron a la Policía Local que se habían encontrado en la esquina de la calle Santa Quitèria con la calle Trinidad varios billetes tirados en la calle por un importe total de 600 euros. Ese dinero quedó depositado en una caja fuerte de las dependencias policiales en espera de ser reclamado.

Al no aparecer el dueño y como queda reflejado en el acta de entrega que se ha llevado a cabo, se sigue lo establecido en el artículo 615 del Código Civil. Este estipula que "el que encontrare una cosa mueble, que no sea un tesoro, debe restituirla a su anterior poseedor" y que "si este no fuere conocido, deberá consignarla inmediatamente en poder del alcalde del pueblo donde se hubiese verificado el hallazgo".

Asimismo, este artículo indica que "pasados dos años sin haberse presentado el dueño, se adjudicará la cosa encontrada o su valor al que la hubiese hallado".

"Estas dos vecinas de Almassora demostraron tener una gran conciencia ciudadana al entregar el dinero que encontraron en la vía pública para que su dueño pudiera recuperarlo. Pero ahora, dos años después y como marca la normativa, deben ser ellas las que lo tengan porque pasan a ser las merecedoras propietarias", ha expuesto la concejala de Seguridad Ciudadana en la localidad, Silvana Rovira.