Álvarez (UGT) vería "lamentable e indigno" que PSOE y UP no pactasen y para Sordo (CCOO), dan una "imagen preocupante"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, han criticado una posible nueva convocatoria de elecciones: Álvarez ha considerado que sería un "fracaso monumental" que PSOE y Unidas Podemos (UP) no llegasen a un acuerdo, algo que el consideraría "lamentable e indigno"; mientras que Sordo ha advertido que está trascendiendo una "imagen preocupante" de las negociaciones, así como que los sindicatos se han "aburrido" de pedir un gobierno de progreso.

Así se han pronunciado este jueves los representantes sindicales en declaraciones a los medios de comunicación, momentos antes de participar en el simposio sobre 'El futuro del empleo, el futuro de las relaciones laborales', en el marco del XIII Congreso Español de Sociología, en el que también ha participado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

Preguntado por si le pediría "un esfuerzo" al PSOE y a UP para evitar unas nuevas elecciones, Álvarez ha señalado que ya lo han hecho y ha considerado que, si no son capaces de llegar a un acuerdo, "será un fracaso monumental". "No tendrá que responder solo uno, tendrán que responder los actuantes en este tema", ha subrayado.

"La izquierda en España tiene una mayoría absoluta muy amplia, como hace años que no ha habido en nuestro país. Tienen una mayoría muy amplia para abordar todas las carencias y necesidades sociales del país. No sería perdonable que los ciudadanos que tienen necesidades no las vieran cubiertas por una incapacidad de llegar a acuerdos de partidos políticos que se presentaron con un programa de izquierdas y que ahora tienen que fusionarlos para hacer políticas de trabajadores", ha sostenido.

Asimismo, cuestionado por la repetición electoral, ha señalado que cree que "no la ve nadie con buenos ojos", pero ha puntualizado que en este tema la UGT "no es quien para hablar". "A mí me parece que sería lamentable e indigno que por tacticismo político no cierren un acuerdo", ha aseverado.

"Este país tiene retos muy importantes a los que hacer frente. La gente con contrato temporal no puede esperar, la gente con salarios por debajo de 900 euros no pueden esperar; necesitan soluciones. Llevamos mucho tiempo esperando, me parece que sería imperdonable", ha zanjado.

"JUEGO TÁCTICO DE POSICIONES" PARA CCOO

Por su parte, Unai Sordo cree que las dos formaciones políticas siguen en un "juego táctico de posiciones" y ha lamentado que los sindicatos se han "aburrido" de pedir "un gobierno de progreso, sustentado en una mayoría amplia".

En este contexto, ha instado a que pongan "encima de la mesa" las cuestiones programáticas, ya que para CCOO es "fundamental" saber, tanto en estas negociaciones como en las que tenga que haber, "qué se va a hacer en materia de legislación laboral, pensiones, fiscalidad, servicios públicos, políticas de empleo o de abaratar el precio de la energía".

"Es hora de que los partidos de izquierda hablen de esto a la sociedad. Está trascendiendo la imagen preocupante de que prácticamente se están dedicando a discutir sobre la composición del futuro Gobierno y, siendo esto muy importante, no puede ser lo único que cope el debate político. La repetición de elecciones, en mi opinión, sería un disparate", ha apostillado Sordo.