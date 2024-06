Alzira guarda un silencio emocionado en memoria del menor fallecido mientras se bañaba en el Júcar

Las hermanas del niño de 11 años han recordado que es zona "muy peligrosa" en la que muchos menores se bañan con frecuencia



VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Alzira (Valencia) ha mostrado sus condolencias este lunes a la familia del menor de once años desaparecido el pasado jueves mientras se bañaba en el Júcar y cuyo cuerpo sin vida fue hallado en la zona central del río horas después, en la mañana del viernes.

Con un minuto de silencio convocado a las 12 horas frente a la puerta del consistorio, medio centenar de personas han participado en este acto en homenaje al menor, al que han asistido familiares y compañeros de su centro de estudios, así como autoridades y vecinos de Alzira que ha querido acompañar a sus seres queridos en estos momentos "tan duros".

El alcalde de la ciudad, Alfons Domínguez, ha pedido extremar el cuidado y el respeto en una zona que recuerdan no está adaptada al baño, por lo que ha solicitado a la ciudadanía de forma reiterada, sobre todo a los más jóvenes, que tengan "sentido común" y "no se pongan en peligro". "Si es una zona que no está adaptada al baño, mejor no te bañes", ha precisado Domínguez quien ha explicado que pondrán una cartelería advirtiendo de los peligros que supone el baño en este río.

Por su parte, las dos hermanas del menor han agradecido el gesto de cariño de los vecinos de Alzira hacia su hermano pequeño. "Mi hermano era hermano de todos", ha afirmado una de las hermanas del niño quien ha querido aprovechar la oportunidad para pedir que "nadie vuelva a nadar allí" ya que recuerda de que se trata de una zona "muy peligrosa" en la que muchos niños se bañan con frecuencia.

Ambas, visiblemente emocionadas, han recordado a su hermano menor y esperan "de todo corazón" que puedan superar todo este dolor. "No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos", ha expresado una de sus hermanas.

Asimismo, han pedido que se instalen barreras en el margen del río para evitar su baño, algo que desde el consistorio recuerdan es algo que no pueden llevar a cabo. "No podemos poner puertas al campo", ha asegurado Domínguez quien ha explicado que la Confederación Hidrográfica del Júcar no tiene prohibido el baño por esta zona fluvial, porque es de dominio público, por lo que ellos tampoco tienen competencias para prohibirlo.

No obstante, Domínguez ha señalado que instalarán cartelería específica para recomendar que no hagan uso del río para el baño en zonas que no están adaptadas y que, además, tienen corrientes peligrosas. "Algún niño que no sepa nadar, si resbala o cae o de alguna manera no se puede sujetar, ya tendría problemas", ha explicado.

En este caso, se trataba de unos niños que estaban jugando y "desgraciadamente uno de ellos tuvo ese fatal final". "Si caes a una cierta altura del río, no ves el fondo porque no es transparente, y lo más normal es que notes el empuje del río, que es muy fuerte, y eso puede provocar dificultades en salir a flote. Si además a esto le sumas que no sabes mucho nadar o que te pone nervioso el arrastre del agua...", ha afirmado el alcalde de Alzira quien espera que la ciudadanía tenga una mayor responsabilidad y evite el baño en zonas peligrosas.