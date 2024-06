Amaia, abierta a interpretar papeles que "nada tienen que ver con la música": "Sería muy fuerte trabajar con Almodóvar"

VALÈNCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La artista Amaia Romero ha confesado estar "abierta" a representar "todo tipo de papeles" y actuar con "personajes que no tienen nada que ver con la música", eso sí, siempre que "emocionen" y "llenen". "La música es una parte de mí, pero yo también soy otras muchas cosas que podrían dar vida a personajes o a cualquier papel que no esté relacionado", ha reivindicado. De hecho, ha reconocido que sería "muy fuerte" trabajar con el director de cine Pedro Almodóvar.

Así se ha manifestado la cantante y compositora este sábado, durante un encuentro con el público celebrado en el Teatre Principal de València, antes de recibir esta noche el premio 'Un Futuro de Cine' del Festival Internacional de Cine de València-Cinema Jove, organizado por el Institut Valencià de Cultura (IVC).

El galardón reconocerá la actuación de Romero en la serie 'La Mesías' de Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, en la que da vida a una de las hermanas componentes del grupo de música 'Stella Maris', una 'girlband' de pop cristiano se ha convertido en "un fenómeno diferenciado de la pantalla".

Sobre esta serie, ha resaltado que en ella "siempre se ha tratado la fe desde el respeto, cariño y, sobre todo, desde el buen gusto". "Después de terminar la producción, no ha habido ninguna queja desde ningún sector religioso o de la Iglesia porque se ha tratado desde la empatía y libertad", ha subrayado.

Romero, que ha interpretado su primer papel como actriz, ha reconocido que afrontaba este reto "cagada perdida" y con "mucho miedo". "El primer día, por ejemplo, rodamos una escena en la que salíamos en un IKEA y fue una de las que más me costó, estaba muy nerviosa, pero desde el principio --la actriz-- Macarena García me ayudó un montón", ha relatado.

"Los actores me daban un 'feedback' muy positivo, también Los Javis, que saben trabajar a la perfección con gente que nunca ha sido actor o actriz, por lo que en todo momento me sentí súper cómoda", ha valorado. Asimismo, sobre el papel de los dos directores, ha resaltado que se encargan de crear "un muy buen ambiente con todo el equipo".

"Se creaba una atmósfera que favorecía a la actuación, por lo que el ambiente se adaptaba a la escena que se rodara", ha apuntado. "Un día en el que todavía no había empezado a rodar, vi una escena donde estaba --la también actriz-- Ana Rujas con los niños y era muy dura y sentida. Se creó un ambiente en el que me fui asustada y pensé: ¡Hostia, lo que se me viene encima!", ha bromeado.

Pese a ello, ha incidido en que el trato con los actores ha sido "totalmente increíble", por lo que se ha sentido "súper apoyada, querida y cómoda todo el rato". "No tengo nada malo que decir, la verdad", ha enfatizado.

Por otra parte, ha mostrado admiración por la actriz Ana Rujas, a quien ha calificado como "una de las mejores actrices que tiene este país, como Macarena García". En este sentido, ha reconocido que, para ella, sería "increíble y muy fuerte poder trabajar con directores como Almodóvar". "Si de repente lo ve, no sé, subidlo a Twitter --la actual X-- o lo que sea, que me llame", ha rogado al público presente en el encuentro.

'SI ABRO LOS OJOS NO ES REAL'

Sobre su nuevo disco 'Si abro los ojos no es real', del que hasta el momento solo se conoce la canción 'Nanai', ha resaltado que su papel como actriz ha influido "mucho". "En el momento en que estaba en 'La Mesías' lo preparaba paralelamente. Entonces, inevitablemente, ha habido muchas cosas que me han servido un montón tanto para componer como para hacer referencias visuales", ha manifestado.

Asimismo, ha descrito este disco en tres películas: 'El mago de Oz', 'Todo sobre mi madre' y 'Shrek'. En este línea, ha avanzado que este lanzamiento tendrá "una coherencia" que el público verá "conforme se saquen los nuevos trabajos". "La parte creativa la estoy haciendo con David 2000, somos pareja, entonces nadie mejor que él me conoce y todo está cogiendo bastante coherencia", ha concluido.